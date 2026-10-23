श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान वनडे ट्राई सीरीज के तीसरे मैच में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने 202 रन की पारी खेली और इस दौरान उन्होंने 10 छक्के और 21 चौके भी लगाए। ब्रूक ने अपनी पारी में लगाए इन 10 छक्कों के दम पर इशान किशन को पीछे छोड़ दिया और इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंच गए जबकि इशान किशन टॉप-3 से बाहर हो गए।

हैरी ब्रुक ने इशान को छोड़ा पीछे

हैरी ब्रुक ने श्रीलंका के खिलाफ अपनी पारी के दौरान 10 छक्के लगाए और उन्होंने इशान किशन को पीछे छोड़ दिया और साल 2026 में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में उनसे आगे यानी तीसरे नंबर पर आ गए। इशान किशन अब चौथे नंबर पर खिसक गए। ब्रुक ने इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक खेले 37 मैचों में 64 छक्के लगाए हैं जबकि इशान ने 40 मैचों में 63 छक्के जड़े हैं।

इस साल यानी 2026 में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों कि लिस्ट में पहले नंबर पर करनवीर सिंह पहले नंबर पर बने हुए हैं जिन्होंने 24 मैचों में 78 छक्के लगाए हैं जबकि अभिषेक शर्मा 35 मैचों में 73 छक्कों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। इस लिस्ट में संजू सैमसन 7वें नंबर पर हैं जिन्होंने 26 मैचों में 49 छक्के लगाए हैं जबकि हमजा खान 21 मैचों में 41 छक्कों के साथ दसवें स्थान पर हैं।

साल 2026 में इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज

बल्लेबाज साल मैच पारी नाबाद रन बेस्ट स्कोर औसत गेंद स्ट्राइक रेट 100 50 0 4 6 करनवीर सिंह 2026-2026 24 24 3 895 164 42.61 484 184.91 2 4 2 72 78 अभिषेक शर्मा 2026-2026 35 35 1 985 108 28.97 486 202.67 1 8 7 94 73 हैरी बूक 2026-2026 37 41 5 1815 202 50.41 1480 122.63 4 11 1 175 64 इशान किशन 2026-2026 40 39 3 1333 125 37.02 797 167.25 2 7 2 140 63 शिमरोन हेटमायर 2026-2026 23 22 3 742 85 39.05 446 166.36 0 4 1 52 54 शाई होप 2026-2026 30 30 6 1336 162* 55.66 1452 92.01 5 7 2 103 51 संजू सैमसन 2026-2026 26 26 1 770 97* 30.8 425 181.17 0 8 2 76 49 धीरेन गोंडारिया 2026-2026 15 14 3 603 94 54.81 351 171.79 0 6 1 46 43 दासुन शनाका 2026-2026 23 21 1 524 97 26.2 316 165.82 0 4 1 23 43 शेरफेन रदरफोर्ड 2026-2026 26 22 7 665 84 44.33 444 149.77 0 6 1 46 43 कुशल भुर्तल 2026-2026 21 21 2 769 129 40.47 574 133.97 3 2 2 79 42 हमजा खान 2026-2026 21 21 4 682 164* 40.11 472 144.49 1 5 2 57 41

अभिषेक शर्मा ने तोड़ा शफीकुल्लाह का वर्ल्ड रिकॉर्ड, T20I में सबसे ज्यादा बार पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले टॉप-4 बल्लेबाज

अभिषेक शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में दूसरी पारी की छठी गेंद पर पहली बार क्रीज पर आए। ये उनकी इस पारी की पहली ही गेंद थी और उन्होंने मैच हेनरी की गेंद पर शानदार छक्का लगा दिया यानी उन्होंने अपनी पारी की पहली ही गेंद पर छक्का इस मैच में लगाया और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)