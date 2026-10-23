श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान वनडे ट्राई सीरीज के तीसरे मैच में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने 202 रन की पारी खेली और इस दौरान उन्होंने 10 छक्के और 21 चौके भी लगाए। ब्रूक ने अपनी पारी में लगाए इन 10 छक्कों के दम पर इशान किशन को पीछे छोड़ दिया और इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंच गए जबकि इशान किशन टॉप-3 से बाहर हो गए।

हैरी ब्रुक ने इशान को छोड़ा पीछे

हैरी ब्रुक ने श्रीलंका के खिलाफ अपनी पारी के दौरान 10 छक्के लगाए और उन्होंने इशान किशन को पीछे छोड़ दिया और साल 2026 में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में उनसे आगे यानी तीसरे नंबर पर आ गए। इशान किशन अब चौथे नंबर पर खिसक गए। ब्रुक ने इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक खेले 37 मैचों में 64 छक्के लगाए हैं जबकि इशान ने 40 मैचों में 63 छक्के जड़े हैं।

इस साल यानी 2026 में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों कि लिस्ट में पहले नंबर पर करनवीर सिंह पहले नंबर पर बने हुए हैं जिन्होंने 24 मैचों में 78 छक्के लगाए हैं जबकि अभिषेक शर्मा 35 मैचों में 73 छक्कों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। इस लिस्ट में संजू सैमसन 7वें नंबर पर हैं जिन्होंने 26 मैचों में 49 छक्के लगाए हैं जबकि हमजा खान 21 मैचों में 41 छक्कों के साथ दसवें स्थान पर हैं।

साल 2026 में इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज

बल्लेबाजसालमैचपारीनाबादरनबेस्ट स्कोरऔसतगेंदस्ट्राइक रेट10050046
करनवीर सिंह2026-20262424389516442.61484184.912427278
अभिषेक शर्मा2026-20263535198510828.97486202.671879473
हैरी बूक2026-202637415181520250.411480122.63411117564
इशान किशन2026-202640393133312537.02797167.2527214063
शिमरोन हेटमायर2026-2026232237428539.05446166.360415254
शाई होप2026-2026303061336162*55.66145292.0157210351
संजू सैमसन2026-20262626177097*30.8425181.170827649
धीरेन गोंडारिया2026-2026151436039454.81351171.790614643
दासुन शनाका2026-2026232115249726.2316165.820412343
शेरफेन रदरफोर्ड2026-2026262276658444.33444149.770614643
कुशल भुर्तल2026-20262121276912940.47574133.973227942
हमजा खान2026-202621214682164*40.11472144.491525741

अभिषेक शर्मा ने तोड़ा शफीकुल्लाह का वर्ल्ड रिकॉर्ड, T20I में सबसे ज्यादा बार पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले टॉप-4 बल्लेबाज

अभिषेक शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में दूसरी पारी की छठी गेंद पर पहली बार क्रीज पर आए। ये उनकी इस पारी की पहली ही गेंद थी और उन्होंने मैच हेनरी की गेंद पर शानदार छक्का लगा दिया यानी उन्होंने अपनी पारी की पहली ही गेंद पर छक्का इस मैच में लगाया और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)