अभिषेक शर्मा अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज के पहले दो मैचों में 11 छक्के लगा चुके हैं और इसके दम पर वो साल 2026 में अब तक सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में डेवाल्ड ब्रेविस से आगे आ चुके हैं। वहीं वैभव सूर्यवंशी इस लिस्ट में टॉप-5 से बाहर हैं जबकि इशान किशन शीर्ष 10 बल्लेबाजों की लिस्ट से बाहर हैं।
अभिषेक शर्मा निकले डेवाल्ड ब्रेविस से आगे
अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहले 2 मैचों में 11 छक्के लगाने के बाद साल 2026 में टी20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 7वें नंबर पर आ गए। अभिषेक ने इस साल अब तक खेले 40 मैचों में कुल 85 छक्के लगाए हैं जबकि डेवाल्ड ब्रेविस ने 44 मैचों में 80 छक्के लगाए हैं। इस लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी अब छठे स्थान पर आ गए जिन्होंने 22 मैचों में 86 छक्के लगाए हैं।
इस सूची में यानी टॉप-10 बल्लेबाजों में इशान किशन नहीं हैं। इशान किशन फिलहाल 11वें नंबर पर हैं जिन्होंने 40 मैचों में 76 छक्के लगाए हैं तो वहीं पहले नंबर पर फिन एलन बने हुए हैं जिन्होंने 52 मैचों में 101 छक्के जड़े हैं। दूसरे नंबर पर निकोलस पूरन हैं जिन्होंने 49 मैचों में 99 छक्के लगाए हैं जबकि रयान रिकेल्टन ने 42 मैचों में 96 छक्के लगाए हैं और वो तीसरे स्थान पर हैं। करनवीर सिंह अब 10वें नंबर पर आ गए हैं जिन्होंने 24 मैचों में 78 छक्के लगाए हैं।
2026 में T20I में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज
|बल्लेबाज
|साल
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|बेस्ट स्कोर
|औसत
|गेंद
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|0
|4
|6
|फिन एलन
|2026-2026
|52
|51
|4
|1496
|101
|31.82
|827
|180.89
|3
|6
|3
|131
|101
|निकोलस पूरन
|2026-2026
|49
|49
|5
|1261
|106
|28.65
|837
|150.65
|1
|8
|3
|85
|99
|रयान रिकेल्टन
|2026-2026
|42
|42
|7
|1390
|123*
|39.71
|817
|170.13
|2
|7
|2
|109
|96
|मिचेल मार्श
|2026-2026
|37
|37
|1
|1544
|111
|42.88
|968
|159.5
|2
|11
|0
|146
|95
|दासुन शनाका
|2026-2026
|53
|48
|12
|1092
|121*
|30.33
|621
|175.84
|1
|5
|3
|62
|88
|वैभव सूर्यवंशी
|2026-2026
|22
|22
|0
|969
|103
|44.04
|429
|225.87
|1
|7
|1
|79
|86
|अभिषेक शर्मा
|2026-2026
|40
|40
|2
|1198
|135*
|31.52
|603
|198.67
|1
|10
|9
|116
|85
|डेवाल्ड ब्रेविस
|2026-2026
|44
|38
|4
|1133
|101
|33.32
|772
|146.76
|1
|5
|1
|66
|80
|टिम सीफर्ट
|2026-2026
|48
|47
|4
|1522
|105*
|35.39
|974
|156.26
|2
|14
|4
|138
|80
|शिमरोन हेटमायर
|2026-2026
|49
|48
|8
|1120
|111*
|28
|687
|163.02
|1
|4
|4
|73
|79
|करनबीर सिंह
|2026-2026
|24
|24
|3
|895
|164
|42.61
|484
|184.91
|2
|4
|2
|72
|78
संजू ने तोड़ा यशस्वी का रिकॉर्ड, सूर्यकुमार नंबर 1; T20I में 200+ की स्ट्राइक रेट से सबसे ज्यादा 50+ पारी खेलने वाले टॉप-6 भारतीय
संजू सैमसन ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में 200 की ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन बनाए और उन्होंने यशस्वी जायसवाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया जबकि रोहित, तिलक, इशान समेत 5 बल्लेबाजों की बराबरी कर ली। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)