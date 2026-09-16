अभिषेक शर्मा अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज के पहले दो मैचों में 11 छक्के लगा चुके हैं और इसके दम पर वो साल 2026 में अब तक सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में डेवाल्ड ब्रेविस से आगे आ चुके हैं। वहीं वैभव सूर्यवंशी इस लिस्ट में टॉप-5 से बाहर हैं जबकि इशान किशन शीर्ष 10 बल्लेबाजों की लिस्ट से बाहर हैं।

अभिषेक शर्मा निकले डेवाल्ड ब्रेविस से आगे

अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहले 2 मैचों में 11 छक्के लगाने के बाद साल 2026 में टी20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 7वें नंबर पर आ गए। अभिषेक ने इस साल अब तक खेले 40 मैचों में कुल 85 छक्के लगाए हैं जबकि डेवाल्ड ब्रेविस ने 44 मैचों में 80 छक्के लगाए हैं। इस लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी अब छठे स्थान पर आ गए जिन्होंने 22 मैचों में 86 छक्के लगाए हैं।

इस सूची में यानी टॉप-10 बल्लेबाजों में इशान किशन नहीं हैं। इशान किशन फिलहाल 11वें नंबर पर हैं जिन्होंने 40 मैचों में 76 छक्के लगाए हैं तो वहीं पहले नंबर पर फिन एलन बने हुए हैं जिन्होंने 52 मैचों में 101 छक्के जड़े हैं। दूसरे नंबर पर निकोलस पूरन हैं जिन्होंने 49 मैचों में 99 छक्के लगाए हैं जबकि रयान रिकेल्टन ने 42 मैचों में 96 छक्के लगाए हैं और वो तीसरे स्थान पर हैं। करनवीर सिंह अब 10वें नंबर पर आ गए हैं जिन्होंने 24 मैचों में 78 छक्के लगाए हैं।

2026 में T20I में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज

बल्लेबाजसालमैचपारीनाबादरनबेस्ट स्कोरऔसतगेंदस्ट्राइक रेट10050046
फिन एलन2026-202652514149610131.82827180.89363131101
निकोलस पूरन2026-202649495126110628.65837150.651838599
रयान रिकेल्टन2026-2026424271390123*39.71817170.1327210996
मिचेल मार्श2026-202637371154411142.88968159.5211014695
दासुन शनाका2026-20265348121092121*30.33621175.841536288
वैभव सूर्यवंशी2026-20262222096910344.04429225.871717986
अभिषेक शर्मा2026-2026404021198135*31.52603198.67110911685
डेवाल्ड ब्रेविस2026-202644384113310133.32772146.761516680
टिम सीफर्ट2026-2026484741522105*35.39974156.26214413880
शिमरोन हेटमायर2026-2026494881120111*28687163.021447379
करनबीर सिंह2026-20262424389516442.61484184.912427278

संजू ने तोड़ा यशस्वी का रिकॉर्ड, सूर्यकुमार नंबर 1; T20I में 200+ की स्ट्राइक रेट से सबसे ज्यादा 50+ पारी खेलने वाले टॉप-6 भारतीय

संजू सैमसन ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में 200 की ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन बनाए और उन्होंने यशस्वी जायसवाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया जबकि रोहित, तिलक, इशान समेत 5 बल्लेबाजों की बराबरी कर ली। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)