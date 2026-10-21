भारतीय टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज इशान किशन का बल्ला टी20आई में जमकर चल रहा है और वो इस वक्त क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में साल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर चल रहे हैं। इशान किशन अभी टीम इंडिया के साथ न्यूजीलैंड दौरे पर हैं और एक बार फिर से टीम से उन्हें काफी उम्मीद रहेगी।

इशान किशन का जलवा हमें न्यूजीलैंड दौरे पर देखने को मिलेगा, लेकिन टी20 सीरीज के शुरू होने से पहले अगर हर बात क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में एक साल में यानी एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा बाउंड्रीज (चौके और छक्के मिलाकर) लगाने वाले बल्लेबाजों की करें तो इसमें इशान पहले नंर पर चल रहे हैं तो वहीं अभिषेक शर्मा पाकिस्तानी बैटर मोहम्मद रिजवान से इस लिस्ट में आगे हैं।

इशान किशन हैं नंबर 1

इशान किशन ने साल 2026 में अब तक खेले टी20आई मैचों में कुल 177 बाउंड्रीज लगाए हैं जिसमें 122 चौके जबकि 55 छक्के शामिल हैं तो वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर सूर्यकुमार यादव हैं जिन्होंने साल 2022 में कुल 174 बाउंड्रीज लगाए थे। लिस्ट में तीसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा हैं जिन्होंने साल 2026 में कुल बाउंड्रीज अब तक लगाए हैं जबकि मोहम्मद रिजवान लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं जिन्होंने साल 2021 में कुल 161 बाउंड्रीज लगाए थे।

इस लिस्ट में भारतीय बैटर संजू सैमसन और पॉल स्टारलिंग संयुक्त रूप से 8वें नंबर पर हैं। संजू ने साल 2026 में अब तक कुल 110 बाउंड्रीज लगाए हैं जबकि पॉल स्टारलिंग ने साल 2019 में कुल 110 बाउंड्रीज लगाए थे। वैसे संजू के पास स्टारलिंग को पीछे छोड़ने का शानदार मौका है। वहीं बाबर आजम इस लिस्ट में बाबर आजम 7वें नंबर पर हैं जिन्होंने साल 2021 में कुल 116 बाउंड्रीज लगाए थे तो वहीं पाकिस्तानी बैटर साहिबजादा फरहान लिस्ट में 10वें नंबर पर हैं जिन्होंने साल 2025 में कुल 103 बाउंड्रीज लगाए थे।

T20I में एक साल में सबसे ज्यादा बाउंड्रीज लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज (फुल मेंबर)

177 बाउंड्रीज-(122 चौके और 55 छक्के) – इशान किशन (2026)

174 बाउंड्रीज-(106 चौके और 68 छक्के) – सूर्यकुमार (2022)

162 बाउंड्रीज-(92 चौके एवं 70 छक्के) – अभिषेक शर्मा (2026)

161 बाउंड्रीज-(119 चौके एवं 42 छक्के) – मोहम्मद रिजवान (2021)

139 बाउंड्रीज-(85 चौके एवं 54 छक्के) – अभिषेक शर्मा (2025)

135 बाउंड्रीज-(109 चौके और 26 छक्के) – ब्रायन बेनेट (2025)

116 बाउंड्रीज-(99 चौके और 17 छक्के) – बाबर आजम (2021)

110 बाउंड्रीज-(66 चौके और 44 छक्के) – संजू सैमसन (2026)

110 बाउंड्रीज-(90 चौके और 20 छक्के) – पॉल स्टर्लिंग (2019)

104 बाउंड्रीज-(61 चौके और 43 छक्के) – सूर्यकुमार यादव (2023)

103 बाउंड्रीज-(67 चौके और 36 छक्के) – केविन ओ’ब्रायन (2019)

103 बाउंड्रीज-(58 चौके और 45 छक्के) – साहिबजादा फरहान (2025)

शाई होप टॉप पर, श्रेयस-संजू-अभिषेक नंबर 3; भारत-वेस्टइंडीज टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बैटर

इस टी20 सीरीज में शाई होप ना सिर्फ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर रहे बल्कि सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में भी पहले स्थान पर रहे। होप ने 5 मैचों में कुल 20 छक्के लगाए जबकि दूसरे स्थान पर भी वेस्टइंडीज के बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ट रहे जिन्होंने भी 5 मैचों में 15 छक्के जड़े। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)