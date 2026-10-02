भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज इशान किशन ने एशियन गेम्स 2026 में पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 80 रन की पारी खेली और वो साल 2026 में टी20आई में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में अपनी बादशाहत कायम रखी। वहीं श्रीलंका के खिलाफ अभिषेक शर्मा का बल्ला नहीं चला, लेकिन वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में हैरी ब्रुक से आगे हैं और उन्होंने इस साल 750 रन का आंकड़ा छू लिया।
इशान किशन हैं नंबर 1, तीसरे स्थान पर हैं अभिषेक
इशान किशन साल 2026 में टी20आई में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर बने हुए हैं जिन्होंने अब तक खेले 28 मैचों में एक शतक की मदद से 985 रन बनाए हैं तो वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर करनबीर सिंह बने हुए हैं जिन्होंने 24 मैचों में 895 रन बनाए हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर भारत के तूफानी ओपनर अभिषेक शर्मा हैं जिन्होंने अब तक खेले 28 मैचों में 750 रन बनाए हैं।
साल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन 8वें स्थान पर हैं जिन्होंने 19 मैचों में अब तक 533 रन बनाए हैं जिसमें 5 अर्धशतक शामिल हैं। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर यानी अभिषेक शर्मा से ठीक नीचे इंग्लैंड के तूफानी बैटर हैरी ब्रुक मौजूद हैं जिन्होंने 19 मैचों में 2 शतक और 3 अर्धशतक की मदद से अब तक कुल 690 रन बनाए हैं।
साल 2026 में T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज
|बल्लेबाज
|साल
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|बेस्ट स्कोर
|औसत
|गेंद
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|0
|4
|6
|इशान किशन
|2026-2026
|28
|28
|2
|985
|103
|37.88
|575
|171.3
|1
|7
|2
|99
|49
|करनबीर सिंह
|2026-2026
|24
|24
|3
|895
|164
|42.61
|484
|184.91
|2
|4
|2
|72
|78
|अभिषेक शर्मा
|2026-2026
|28
|28
|1
|750
|108
|27.77
|366
|204.91
|1
|6
|7
|75
|54
|हैरी ब्रुक
|2026-2026
|19
|18
|4
|690
|114*
|49.28
|365
|189.04
|2
|3
|0
|56
|38
|हमजा खान
|2026-2026
|21
|21
|4
|682
|164*
|40.11
|472
|144.49
|1
|5
|2
|57
|41
|धीरेन मुर्जी गोंडारिया
|2026-2026
|15
|14
|3
|603
|94
|54.81
|351
|171.79
|0
|6
|1
|46
|43
|शिमरोन हेटमायर
|2026-2026
|16
|16
|2
|566
|85
|40.42
|313
|180.83
|0
|3
|0
|39
|44
|संजू सैमसन
|2026-2026
|19
|19
|1
|533
|97*
|29.61
|302
|176.49
|0
|5
|2
|50
|36
|ब्रायन बेनेट
|2026-2026
|17
|17
|4
|533
|97*
|41
|397
|134.25
|0
|3
|2
|65
|14
|आदिल बट्ट
|2026-2026
|11
|11
|2
|532
|116
|59.11
|305
|174.42
|3
|2
|0
|53
|35
इशान ने तोड़ा 8 साल पुराना रिकॉर्ड, युवराज भी लिस्ट में; T20I में नंबर 5 या उससे नीचे सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप-6 भारतीय
इशान किशन ने एशियन गेम्स 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 80 रन की पारी खेलकर मनीष पांडे का 8 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)