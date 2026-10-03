भारत ने पाकिस्तान को एशियन गेम्स 2026 के क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में हराया और गोल्ड मेडल जीता। भारत की इस जीत में तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा की अर्धशतकीय पारी का बड़ा योगदान रहा। यही नहीं पाकिस्तान के खिलाफ इस अर्धशतकीय पारी के बाद ये दोनों बल्लेबाज टी20आई में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप-3 में शुमार हो गए।

तिलक वर्मा हैं अभिषेक से आगे

तिलक वर्मा ने फाइनल मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 22 गेंदों पर नाबाद 51 रन की पारी खेली और वो पाकिस्तान के खिलाफ टी20आई में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए। तिलक ने इस टीम के खिलाफ अब तक खेले 5 मैचों में 206 रन बनाए हैं तो वहीं पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में 61 रन की पारी खेलने वाले अभिषेक शर्मा अब इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गए। अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक खेले 5 मैचों में 171 रन बनाए हैं।

इशान किशन की टॉप-10 में एंट्री

इशान किशन का बल्ला फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ ज्यादा नहीं चला और उन्होंने 18 गेंदों पर 20 रन की पारी खेली, लेकिन अब वो पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप-10 में शामिल हो गए और 10वें स्थान पर पहुंच गए। इशान ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक टी20आई में खेले 2 मैचों में 97 रन बनाए हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर अब भी विराट कोहली बने हुए हैं जिन्होंने 11 मैचों में 492 रन बनाए थे।

पाकिस्तान के खिलाफ T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 भारतीय

विराट कोहली- 492 रन

तिलक वर्मा- 209 रन

अभिषेक शर्मा- 171 रन

युवराज सिंह- 155 रन

सूर्यकुमार यादव- 144 रन

गौतम गंभीर- 139 रन

रोहित शर्मा- 127 रन

शिवम दुबे- 100 रन

हार्दिक पंड्या- 98 रन

इशान किशन- 97 रन

सहवाग से आगे निकले गिल, रोहित शर्मा नंबर 1; एक वनडे मैच में सबसे ज्यादा बाउंड्रीज लगाने वाले दुनिया के टॉप-5 बैटर्स

एक वनडे मैच में सबसे ज्यादा बाउंड्रीज लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में रोहित शर्मा पहले नंबर पर हैं जबकि इस लिस्ट में अब गिल ने सहवाग को पीछे छोड़ दिया और इशान किशन के साथ इस नंबर पर आ गए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)