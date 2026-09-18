अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में इशान किशन ने 8 गेंदों पर 10 रन की पारी खेली, लेकिन अपनी इस छोटी पारी के दम पर वो साल 2026 में टी20आई में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर आ गए जबकि इसी मैच में 108 रन की पारी खेलने वाले अभिषेक शर्मा ने सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर्स की लिस्ट में टॉप-3 में एंट्री कर ली। हालांकि टॉप-10 बल्लेबाजों में अभी भारत के सिर्फ यही दोनों बैटर मौजूद हैं।
इशान किशन बने नंबर वन, अभिषेक ने हमजा खान को छोड़ा पीछे
इशान किशन ने अफगानिस्तान के खिलाफ सिर्फ 10 रन की पारी खेली और वो साल 2026 में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बने। इशान किशन ने इस साल अब तक खेले 29 मैचों में 902 रन बनाए हैं जबकि करनबीर सिंह दूसरे नंबर पर खिसक गए जिन्होंने 24 मैचों में 895 रन बनाए हैं। इस लिस्ट में अब अभिषेक शर्मा तीसरे नंबर पर आ गए हैं जिन्होंने 26 मैचों में 743 रन बनाए हैं।
साल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर अब हमजा खान आ गए जो पहले तीसरे स्थान पर थे। हमजा खान ने अब तक खेले 21 मैचों में 682 रन बनाए हैं। वहीं 18 मैचों में 657 रन बनाकर हैरी ब्रुक पांचवें स्थान पर मौजूद हैं। शिमरोन हेटमायर अब छठे स्थान पर आ गए हैं जिन्होंने 16 मैचों में 566 रन बनाए हैं।
साल 2026 में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज
|बैटर
|साल
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|बेस्ट स्कोर
|औसत
|गेंद
|स्ट्राइक
|100
|50
|0
|4
|6
|इशान किशन
|2026-2026
|26
|26
|1
|902
|103
|36.08
|523
|172.46
|1
|6
|2
|95
|44
|करनबीर सिंह
|2026-2026
|24
|24
|3
|895
|164
|42.61
|484
|184.91
|2
|4
|2
|72
|78
|अभिषेक शर्मा
|2026-2026
|26
|26
|1
|743
|108
|29.72
|362
|205.24
|1
|6
|6
|75
|53
|हमजा खान
|2026-2026
|21
|21
|4
|682
|164*
|40.11
|472
|144.49
|1
|5
|2
|57
|41
|हैरी ब्रुक
|2026-2026
|18
|17
|4
|657
|114*
|50.53
|344
|190.98
|2
|3
|0
|53
|37
|शिमरोन हेटमायर
|2026-2026
|16
|16
|2
|566
|85
|40.42
|313
|180.83
|0
|3
|0
|39
|44
|धीरेन मुर्जी गोंडारिया
|2026-2026
|13
|12
|3
|548
|94
|60.88
|307
|178.5
|0
|6
|1
|39
|41
|ब्रायन बेनेट
|2026-2026
|17
|17
|4
|533
|97*
|41
|397
|134.25
|0
|3
|2
|65
|14
|आदिल बट्ट
|2026-2026
|11
|11
|2
|532
|116
|59.11
|305
|174.42
|3
|2
|0
|53
|35
|हामिद शाह
|2026-2026
|9
|9
|1
|531
|95
|66.37
|326
|162.88
|0
|5
|0
|41
|32
विराट कोहली नंबर 1, सचिन टॉप-5 से बाहर; एक दशक में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले शीर्ष-6 बल्लेबाज
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक कुल 28359 रन बनाए हैं और इसमें से सबसे ज्यादा रन उन्होंने 2010 के दशक में बनाए थे। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)