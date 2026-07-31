भारतीय टीम में ऐसे कई खिलाड़ी हैं या फिर रहे हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी भी एक भी गेंद नहीं फेंकी। इन बल्लेबाजों में अजिंक्य रहाणे भी थे जिन्होंने 30 जुलाई 2026 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से रिटायरमेंट का ऐलान किया। रहाणे ने अपने पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट के दौरान एक भी गेंद नहीं फेंकी थी। हालांकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में एक भी गेंद फेंके बिना सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहे।

रहाणे ने बनाए थे 8414 रन, नहीं फेंकी थी एक भी गेंद

भारतीय टीम में वैसे कम ही ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट के दौरान एक भी गेंद नहीं फेंकी। अब ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने कभी एक भी गेंद नहीं फेंकी और इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए ऐसे खिलाड़ियों की लिस्ट में पहले नंबर पर केएल राहुल हैं। केएल राहुल ने अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 9830 रन बनाए हैं, लेकिन उन्होंने कभी गेंदबाजी नहीं की। इस लिस्ट में दूसरे नंंबर पर अजिंक्य रहाणे हैं जिन्होंने कुल 8414 रन बनाए थे, लेकिन उन्होंने भी कभी गेंदबाजी नहीं की।

ऋषभ पंत हैं इशान किशन से आगे

इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की तरफ से बिना एक भी गेंद फेंके सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर ऋषभ पंत हैं। पंत भारतीय टीम के विकेटकीपर हैं और उन्होंने कभी भारत के लिए गेंदबाजी नहीं की, लेकिन अब तक 5637 रन बनाकर वो इस लिस्ट में तीसरे पोजीशन पर मौजूद हैं जबकि इशान किशन इस लिस्ट में 2793 रन के साथ चौथे नंबर पर मौजूद हैं। इस सूची में फारूख इंजीनियर हैं जिन्होंने कभी इंटरनेशनल क्रिकेट में गेंदबाजी नहीं कि औ कुल 2725 रन बनाए थे।

इंटरनेशनल क्रिकेट में एक भी गेंद फेंके बिना सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 भारतीय बैटर

9830 रन – केएल राहुल

8414 रन – अजिंक्य रहाणे

5637 रन – ऋषभ पंत

2793 रन – इशान किशन

2725 रन – फारूख इंजीनियर

वैभव सूर्यवंशी हैं यशस्वी से आगे, युवराज नंबर 1; T20I की पहली छह पारियों में सबसे ज्यादा 6 लगाने वाले भारतीय

भारतीय टीम के स्टार बैटर वैभव सूर्यवंशी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट की पहली 6 पारियों में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में अब यशस्वी जायसवाल से ऊपर आ गए हैं। पहले स्थान पर युवराज सिंह हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)