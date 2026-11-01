भारत के बेशक न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के आखिरी मैच में 3 विकेट से हार मिली, लेकिन इस मैच में इशान किशन की बैटिंग काफी शानदार रही जिन्होंने टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने का कमाल किया। इशान किशन ने इस मैच में 32 गेंदों पर 61 रन की पारी खेली और इस दौरान 5 छक्के व 5 चौके लगाए। इन 5 छक्कों के दम पर इशान किशन ने हैरी ब्रुक को पीछे छोड़ दिया और साल 2026 में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप-3 में शामिल हो गए।

हैरी ब्रुक से आगे निकले इशान किशन

इशान किशन ने कीवी टीम के खिलाफ आखिरी टी20 मैच में 5 छक्के अपनी पारी के दौरान लगाए और इंटरनेशनल क्रिकेट (टेस्ट, वनडे, टी20 को मिलाकर) में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गए। इशान किशन ने इस साल अब तक खेले 42 मैचों में 68 छक्के लगाए हैं। वहीं हैरी ब्रुक अब चौथे नंबर पर खिसक गए जिन्होंने 39 मैचों में 66 छक्के लगाए हैं। इस लिस्ट में अभिषेक शर्मा पहले स्थान पर बने हुए हैं जिन्होंने 39 मैचों में 86 छक्के अब तक लगाए हैं।

साल 2026 में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर करनबीर सिंह हैं जिन्होंने अब तक खेले 24 मैचों में 78 छक्के लगाए हैं तो वहीं 5वें स्थान पर वेस्टइंडीज के बैटर शिमरोन हेटमायर हैं जिन्होंने 22 मैचों में 54 छक्के लगाए हैं। भारतीय बल्लेबाज संजू सैमसन इस लिस्ट में 7वें स्थान पर हैं जिन्होंने इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में खेले 30 मैचों में 50 छिक्स जड़े हैं। (ये आंकड़े क्रिकइंफो के हैं जिनमें बाद में बदलाव हो सकते हैं)

2026 में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज

बल्लेबाज साल मैच पारी नाबाद रन बेस्ट स्कोर औसत गेंद स्ट्राइक रेट 100 50 0 4 6 अभिषेक शर्मा 2026-2026 39 39 1 1153 113 30.34 562 205.16 2 8 7 109 86 करनबीर सिंह 2026-2026 24 24 3 895 164 42.61 484 184.91 2 4 2 72 78 इशान किशन 2026-2026 42 41 3 1394 125 36.68 832 167.54 2 8 3 145 68 हैरी ब्रुक 2026-2026 39 43 5 1860 202 48.94 1521 122.28 4 11 1 178 66 शिमरोन हेटमायर 2026-2026 23 22 3 742 85 39.05 446 166.36 0 4 1 52 54 शाई होप 2026-2026 30 30 6 1336 162* 55.66 1452 92.01 5 7 2 103 51 संजू सैमसन 2026-2026 30 30 1 810 97* 27.93 467 173.44 0 8 2 80 50 दासुन शनाका 2026-2026 26 23 1 545 97 24.77 336 162.2 0 4 1 25 44 धीरेन मुर्जी गोंडारिया 2026-2026 15 14 3 603 94 54.81 351 171.79 0 6 1 46 43 शेरफेन रदरफोर्ड 2026-2026 26 22 7 665 84 44.33 444 149.77 0 6 1 46 43 कुशल भरतल 2026-2026 21 21 2 769 129 40.47 574 133.97 3 2 2 79 42 ग्लेन फिलिप्स 2026-2026 24 23 5 1029 107 57.16 782 131.58 3 5 0 105 42

रोहित शर्मा नंबर 1, शुभमन गिल टॉप-5 से बाहर; 2026 में वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-7 बल्लेबाज

हैरी ब्रुक ने पाकिस्तान में खेले गए वनडे ट्राई सीरीज में 4 मैचों में 12 छक्के लगाए और वो साल 2026 में वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए। हैरी ब्रूक ने इस साल अब तक खेले 13 वनडे मैचों में कुल 24 छक्के लगाए हैं और वो तंजीद हसन से आगे निकल गए जिन्होंने 14 मैचों में 23 छक्के लगाए हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)