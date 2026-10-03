एशियन गेम्स 2026 की पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत ने पाकिस्तान को हराते हुए गोल्ड मेडल जीत लिया है। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 19 रन से गोल्ड मेडल मैच में मात दी। इस मैच में पाकिस्तान के लिए हसन नवाज ने 95 रन की पारी खेल और इस टूर्नामेंट के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए। इशान किशन इस लिस्ट में दूसरे पर खिसके।

वहीं अभिषेक शर्मा ने फाइनल में 61 रन की पारी खेली और इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। वैभव सूर्यवंशी ने इस टूर्नामेंट की दो पारियों में 53 रन बनाए और टॉप 5 की लिस्ट से बाहर रहे। वह 7वें स्थान पर रहे। गेंदबाजों की बात करें तो टॉप 5 में अक्षर पटेल एकमात्र भारतीय रहे। उन्होंने 2 मैचों में 4 विकेट लिए और वह तीसरे स्थान पर रहे। अफगानिस्तान के अरब गुल इस लिस्ट में टॉप पर रहे।

एशियन गेम्स 2026 के टॉप 5 बल्लेबाज (पुरुष क्रिकेट)

खिलाड़ी मैच पारी नाबाद रन सर्वोच्च स्कोर औसत गेंदें स्ट्राइक रेट शतक अर्धशतक 0 चौके छक्के हसन नवाज (PAK) 2 2 1 123 96 123.00 73 168.49 0 1 0 7 9 इशान किशन (IND) 2 2 1 100 80* 100.00 64 156.25 0 1 0 7 5 संदीप जोरा (NEP) 2 2 1 91 57* 91.00 67 135.82 0 1 0 8 4 थरिंदू रत्नायके (SL) 2 2 0 70 65 35.00 47 148.93 0 1 0 8 5 अभिषेक शर्मा (IND) 2 2 0 68 61 34.00 31 219.35 0 1 0 3 8

एशियन गेम्स 2026 के टॉप 5 गेंदबाज (पुरुष क्रिकेट)

खिलाड़ी मैच पारी गेंदें ओवर मेडन रन विकेट सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी औसत इकॉनमी स्ट्राइक रेट 4 विकेट 5 विकेट अरब गुल (AFG) 2 2 44 7.2 2 21 5 4/8 4.20 2.86 8.80 1 0 कुशल भुर्तेल (NEP) 2 1 24 4.0 1 21 4 4/21 5.25 5.25 6.00 1 0 अक्षर पटेल (IND) 2 2 42 7.0 1 37 4 2/8 9.25 5.28 10.50 0 0 थरिंदू रत्नायके (SL) 2 2 42 7.0 0 50 4 2/18 12.50 7.14 10.50 0 0 अराफात मिन्हास (PAK) 2 2 36 6.0 0 48 4 2/23 12.00 8.00 9.00 0 0

भारतीय क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स में जीता गोल्ड मेडल, पाकिस्तान को फाइनल मुकाबले में हराया

भारत ने पाकिस्तान को 19 रन से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने एशियाई खेलों में अपना गोल्ड मेडल डिफेंड किया है। 212 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तानी टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 192 रन ही बना पाई। क्लिक करें और पढ़ें पूरे मैच में क्या-क्या हुआ