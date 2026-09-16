अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे तीन मैचों की टी20आई सीरीज में अभिषेक शर्मा, इशान किशन, संजू सैमसन जैसे बल्लेबाजों का प्रदर्शन अच्छा हो रहा है और ये सभी खिलाड़ी अपनी पारियों के दौरान जमकर बाउंड्रीज भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इशान किशन ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे मैच में अपनी पारी के दौरान 2 शानदार छक्के लगाए और वो टी20आई में साल 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए जबकि 4 छक्कों के साथ अभिषेक शर्मा अब चौथे नंबर पर आ गए।

इशान दूसरे नंबर पर, अभिषेक भी ऊपर आए

इशान किशन ने साल 2026 में टी20आई में अब तक खेले 25 मैचों में कुल 44 छक्के लगाए हैं और वो इस साल टी20आई में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में दूसरे नंबर पर शिमरोन हेटमायर के साथ आ गए जिन्होंने भी अब तक 16 मैचों में 44 छक्के लगाए हैं। वहीं अभिषेक शर्मा अब 25 मैचों में 42 छक्कों के साथ तीसरे नंबर पर आ गए जबकि टॉप-10 की लिस्ट में पहले नंबर पर 24 मैचों में 78 छक्कों के साथ करनवीर सिंह पहले स्थान पर मौजूद हैं।

भारतीय बल्लेबाज शिवम दुबे इस लिस्ट में हैरी ब्रुक के साथ 7वें नंबर पर मौजूद हैं। शिवम दुबे ने अब तक खेले 25 मैचों में 34 छक्के लगाए हैं जबकि हैरी ब्रुक ने 17 मैचों में अब तक 34 छक्के जड़े हैं। इसके अलावा इस लिस्ट में संजू सैमसन अब 8वें नंबर पर आ गए। संजू ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे मैच में अपनी पारी के दौरान 4 छक्के लगाए और साल 2026 में टी20आई में उनके छक्कों की संख्या अब 16 मैचों में 32 हो गई है। हालांकि 8वें नंबर पर संजू के साथ डेवाल्ड ब्रेविस और हामिद शाह मौजूद हैं जिन्होंने 32-32 छक्के लगाए हैं। (ये आंकड़े खबर लिखे जाने तक के हैं और इसमें बदलाव हो सकते हैं।)

साल 2026 में T20I में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज

प्लेयर साल मैच पारी नाबाद रन बेस्ट स्कोर औसत गेंद स्ट्राइक रेट 100 50 0 4 6 करनबीर सिंह 2026-2026 24 24 3 895 164 42.61 484 184.91 2 4 2 72 78 शिमरोन हेटमायर 2026-2026 16 16 2 566 85 40.42 313 180.83 0 3 0 39 44 इशान किशन 2026-2026 25 25 1 892 103 37.16 515 173.2 1 6 2 94 44 अभिषेक शऱ्मा 2026-2026 25 25 1 635 84 26.45 328 193.59 0 6 6 66 42 हमजा खान 2026-2026 19 19 4 668 164* 44.53 456 146.49 1 5 2 56 40 कुशल भुरतेल 2026-2026 10 10 1 518 129 57.55 276 187.68 2 2 0 49 36 आदिल भट्ट 2026-2026 11 11 2 532 116 59.11 305 174.42 3 2 0 53 35 धीरेन गोंडारिया 2026-2026 12 11 2 455 94 50.55 255 178.43 0 5 1 33 35 हैरी ब्रुक 2026-2026 17 16 4 634 114* 52.83 336 188.69 2 3 0 52 34 शिवम दुबे 2026-2026 25 20 6 488 66 34.85 284 171.83 0 2 1 29 34 हामिद शाह 2026-2026 9 9 1 531 95 66.37 326 162.88 0 5 0 41 32 डेवाल्ड ब्रेविस 2026-2026 16 14 1 454 75* 34.92 293 154.94 0 2 0 27 32 संजू सैसमन 2026-2026 16 16 1 467 97* 31.13 251 186.05 0 4 2 46 32 कॉनर कैरोल 2026-2026 5 5 1 395 150* 98.75 199 198.49 1 3 0 30 30 दासुन शनाका 2026-2026 16 15 1 356 76* 25.42 208 171.15 0 3 1 14 30 बिलाल जालमाई 2026-2026 24 24 2 419 89* 19.04 257 163.03 0 2 3 40 29

जो रूट नंबर 1, शुभमन गिल से आगे हैरी ब्रुक; WTC 2025-27 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बैटर

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में हैरी ब्रुक फिलहाल शुभमन गिल से आगे हैं जबकि जो रूट पहले स्थान पर मौजूद हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)