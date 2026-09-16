अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे तीन मैचों की टी20आई सीरीज में अभिषेक शर्मा, इशान किशन, संजू सैमसन जैसे बल्लेबाजों का प्रदर्शन अच्छा हो रहा है और ये सभी खिलाड़ी अपनी पारियों के दौरान जमकर बाउंड्रीज भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इशान किशन ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे मैच में अपनी पारी के दौरान 2 शानदार छक्के लगाए और वो टी20आई में साल 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए जबकि 4 छक्कों के साथ अभिषेक शर्मा अब चौथे नंबर पर आ गए।

इशान दूसरे नंबर पर, अभिषेक भी ऊपर आए

इशान किशन ने साल 2026 में टी20आई में अब तक खेले 25 मैचों में कुल 44 छक्के लगाए हैं और वो इस साल टी20आई में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में दूसरे नंबर पर शिमरोन हेटमायर के साथ आ गए जिन्होंने भी अब तक 16 मैचों में 44 छक्के लगाए हैं। वहीं अभिषेक शर्मा अब 25 मैचों में 42 छक्कों के साथ तीसरे नंबर पर आ गए जबकि टॉप-10 की लिस्ट में पहले नंबर पर 24 मैचों में 78 छक्कों के साथ करनवीर सिंह पहले स्थान पर मौजूद हैं।

भारतीय बल्लेबाज शिवम दुबे इस लिस्ट में हैरी ब्रुक के साथ 7वें नंबर पर मौजूद हैं। शिवम दुबे ने अब तक खेले 25 मैचों में 34 छक्के लगाए हैं जबकि हैरी ब्रुक ने 17 मैचों में अब तक 34 छक्के जड़े हैं। इसके अलावा इस लिस्ट में संजू सैमसन अब 8वें नंबर पर आ गए। संजू ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे मैच में अपनी पारी के दौरान 4 छक्के लगाए और साल 2026 में टी20आई में उनके छक्कों की संख्या अब 16 मैचों में 32 हो गई है। हालांकि 8वें नंबर पर संजू के साथ डेवाल्ड ब्रेविस और हामिद शाह मौजूद हैं जिन्होंने 32-32 छक्के लगाए हैं। (ये आंकड़े खबर लिखे जाने तक के हैं और इसमें बदलाव हो सकते हैं।)

साल 2026 में T20I में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज

प्लेयरसालमैचपारीनाबादरनबेस्ट स्कोरऔसतगेंदस्ट्राइक रेट10050046
करनबीर सिंह2026-20262424389516442.61484184.912427278
शिमरोन हेटमायर2026-2026161625668540.42313180.830303944
इशान किशन2026-20262525189210337.16515173.21629444
अभिषेक शऱ्मा2026-2026252516358426.45328193.590666642
हमजा खान2026-202619194668164*44.53456146.491525640
कुशल भुरतेल2026-20261010151812957.55276187.682204936
आदिल भट्ट2026-20261111253211659.11305174.423205335
धीरेन गोंडारिया2026-2026121124559450.55255178.430513335
हैरी ब्रुक2026-202617164634114*52.83336188.692305234
शिवम दुबे2026-2026252064886634.85284171.830212934
हामिद शाह2026-20269915319566.37326162.880504132
डेवाल्ड ब्रेविस2026-20261614145475*34.92293154.940202732
संजू सैसमन2026-20261616146797*31.13251186.050424632
कॉनर कैरोल2026-2026551395150*98.75199198.491303030
दासुन शनाका2026-20261615135676*25.42208171.150311430
बिलाल जालमाई2026-20262424241989*19.04257163.030234029

जो रूट नंबर 1, शुभमन गिल से आगे हैरी ब्रुक; WTC 2025-27 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बैटर

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में हैरी ब्रुक फिलहाल शुभमन गिल से आगे हैं जबकि जो रूट पहले स्थान पर मौजूद हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)