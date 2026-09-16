भारतीय ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में तेज पारी खेली और 205.26 की स्ट्राइक रेट से 19 गेंदों पर 39 रन ठोक दिए। अपनी इस पारी के दम पर अभिषेक शर्मा साल 2026 में टी20आई क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में हैरी ब्रुक को पीछे छोड़ते हुए टॉप-5 में एंट्री कर ली। इस लिस्ट में इशान किशन दूसरे नंबर पर मौजूद हैं, लेकिन उनके पास पहले स्थान पर आने का शानदार मौका है।

हैरी ब्रुक को अभिषेक ने छोड़ा पीछे, इशान हैं नंबर 2

साल 2026 में अब तक टी20आई क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में इशान किशन और अभिषेक शर्मा के रूप में सिर्फ दो बैटर मौजूद हैं। इसमें से इशान किशन दूसरे नंबर पर हैं जबकि अभिषेक शर्मा ने हैरी ब्रुक को पीछे छोड़ दिया है और वो चौथे नंबर पर आ गए। इशान किशन ने इस साल अब तक खेले 25 मैचों में 892 रन बनाए हैं जबकि अभिषेक शर्मा ने हैरी ब्रुक को पीछे छोड़ दिया है।

अभिषेक शर्मा ने इस साल अब तक खेले 25 मैचों में कुल 635 रन बनाए हैं जबकि हैरी ब्रुक ने 25 मैचों में 634 रन बनाए हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर करनबीर सिंह मौजूद हैं जिन्होंने 24 मैचों में 895 रन बनाए हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले तीसरे मैच में इशान किशन पहले नंबर पर आ सकते हैं। इशान किशन अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे मैच में जैसे ही 4 रन बनाएंगे वो करनबीर को पीछे छोड़ते हुए पहले स्थान पर आ जाएंगे। (ये आंकड़े खबर लिखे जाने तक के हैं जिसमें बाद में बदलाव हो सकते हैं।)

2026 में T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज

बल्लेबाजसालमैचपारीनाबादरनबेस्ट स्कोरऔसतगेंदस्ट्राइक रेट10050046
करनबीर सिंह2026-20262424389516442.61484184.912427278
इशान किशन2026-20262525189210337.16515173.21629444
हमजा खान2026-202619194668164*44.53456146.491525640
अभिषेक शर्मा2026-2026252516358426.45328193.590666642
हैरी ब्रुक2026-202617164634114*52.83336188.692305234
शिमरोन हेटमायर2026-2026161625668540.42313180.830303944
ब्रायन बेनेट2026-20261717453397*41397134.250326514
आदिल बट्ट2026-20261111253211659.11305174.423205335
हामिद शाह2026-20269915319566.37326162.880504132
कुशल भुरतेल2026-20261010151812957.55276187.682204936

संजू ने तोड़ा यशस्वी का रिकॉर्ड, सूर्यकुमार नंबर 1; T20I में 200+ की स्ट्राइक रेट से सबसे ज्यादा 50+ पारी खेलने वाले टॉप-6 भारतीय

संजू सैमसन ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में 200 की ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन बनाए और उन्होंने यशस्वी जायसवाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया जबकि रोहित, तिलक, इशान समेत 5 बल्लेबाजों की बराबरी कर ली। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)