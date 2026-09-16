भारतीय ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में तेज पारी खेली और 205.26 की स्ट्राइक रेट से 19 गेंदों पर 39 रन ठोक दिए। अपनी इस पारी के दम पर अभिषेक शर्मा साल 2026 में टी20आई क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में हैरी ब्रुक को पीछे छोड़ते हुए टॉप-5 में एंट्री कर ली। इस लिस्ट में इशान किशन दूसरे नंबर पर मौजूद हैं, लेकिन उनके पास पहले स्थान पर आने का शानदार मौका है।

हैरी ब्रुक को अभिषेक ने छोड़ा पीछे, इशान हैं नंबर 2

साल 2026 में अब तक टी20आई क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में इशान किशन और अभिषेक शर्मा के रूप में सिर्फ दो बैटर मौजूद हैं। इसमें से इशान किशन दूसरे नंबर पर हैं जबकि अभिषेक शर्मा ने हैरी ब्रुक को पीछे छोड़ दिया है और वो चौथे नंबर पर आ गए। इशान किशन ने इस साल अब तक खेले 25 मैचों में 892 रन बनाए हैं जबकि अभिषेक शर्मा ने हैरी ब्रुक को पीछे छोड़ दिया है।

अभिषेक शर्मा ने इस साल अब तक खेले 25 मैचों में कुल 635 रन बनाए हैं जबकि हैरी ब्रुक ने 25 मैचों में 634 रन बनाए हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर करनबीर सिंह मौजूद हैं जिन्होंने 24 मैचों में 895 रन बनाए हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले तीसरे मैच में इशान किशन पहले नंबर पर आ सकते हैं। इशान किशन अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे मैच में जैसे ही 4 रन बनाएंगे वो करनबीर को पीछे छोड़ते हुए पहले स्थान पर आ जाएंगे। (ये आंकड़े खबर लिखे जाने तक के हैं जिसमें बाद में बदलाव हो सकते हैं।)

2026 में T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज

बल्लेबाज साल मैच पारी नाबाद रन बेस्ट स्कोर औसत गेंद स्ट्राइक रेट 100 50 0 4 6 करनबीर सिंह 2026-2026 24 24 3 895 164 42.61 484 184.91 2 4 2 72 78 इशान किशन 2026-2026 25 25 1 892 103 37.16 515 173.2 1 6 2 94 44 हमजा खान 2026-2026 19 19 4 668 164* 44.53 456 146.49 1 5 2 56 40 अभिषेक शर्मा 2026-2026 25 25 1 635 84 26.45 328 193.59 0 6 6 66 42 हैरी ब्रुक 2026-2026 17 16 4 634 114* 52.83 336 188.69 2 3 0 52 34 शिमरोन हेटमायर 2026-2026 16 16 2 566 85 40.42 313 180.83 0 3 0 39 44 ब्रायन बेनेट 2026-2026 17 17 4 533 97* 41 397 134.25 0 3 2 65 14 आदिल बट्ट 2026-2026 11 11 2 532 116 59.11 305 174.42 3 2 0 53 35 हामिद शाह 2026-2026 9 9 1 531 95 66.37 326 162.88 0 5 0 41 32 कुशल भुरतेल 2026-2026 10 10 1 518 129 57.55 276 187.68 2 2 0 49 36

संजू ने तोड़ा यशस्वी का रिकॉर्ड, सूर्यकुमार नंबर 1; T20I में 200+ की स्ट्राइक रेट से सबसे ज्यादा 50+ पारी खेलने वाले टॉप-6 भारतीय

संजू सैमसन ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में 200 की ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन बनाए और उन्होंने यशस्वी जायसवाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया जबकि रोहित, तिलक, इशान समेत 5 बल्लेबाजों की बराबरी कर ली। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)