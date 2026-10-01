इशान किशन ने श्रीलंका के खिलाफ एशियन गेम्स 2026 के सेमीफाइनल मुकाबले में 80 रन की पारी खेली। इसके बाद वह साल 2026 में सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। इस मामले में किशन ने ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श को पीछे छोड़ा। वहीं अभिषेक शर्मा इस लिस्ट में 8वें स्थान पर हैं। जबकि साल 2026 में अपने बल्लेबाज का कमाल दिखाने वाले वैभव सूर्यवंशी टॉप 10 से बाहर हैं।
वैभव सूर्यवंशी ने साल 2026 में टी20 फॉर्मेट में अपने 1000 रन पूरे किए। श्रीलंका के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में उन्होंने 38 रन बनाए, लेकिन इस लिस्ट में वह 25वें स्थान पर हैं। वैभव के नाम इस साल टी20 में आईपीएल के 676 रन समेत 23 पारियों में 1007 रन दर्ज हैं। इसमें उनका स्ट्राइक रेट 223.77 और औसत 43.78 का रहा है।
वहीं इशान किशन इस लिस्ट में अब 43 पारियों में 1587 रन बनाकर टॉप पर आ गए हैं। मिचेल मार्श 37 पारियों में 1544 रन बनाकर दूसरे स्थान पर हैं। जोस बटलर के 1523 और टिम सीफर्ट के 1522 रन हैं। अभिषेक शर्मा 1313 रन बनाकर लिस्ट में 8वें स्थान पर हैं। टॉप 10 में सिर्फ दो भारतीय हैं। वैभव के अलावा संजू सैमसन (1010 रन 2026 में) भी इस लिस्ट में नहीं हैं और वह 24वें स्थान पर हैं।
साल 2026 में सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|पारियां
|नॉट आउट
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|AVG
|गेंदे खेलीं
|SR
|100s
|50s
|0s
|4s
|6s
|इशान किशन (भारत/सनराइजर्स हैदराबाद)
|43
|43
|2
|1587
|103
|38.70
|905
|175.35
|1
|13
|4
|159
|81
|मिचेल मार्श (ऑस्ट्रेलिया/लखनऊ सुपर जायंट्स/पर्थ स्कॉर्चर्स/सेंट लूसिया किंग्स)
|37
|37
|1
|1544
|111
|42.88
|968
|159.50
|2
|11
|0
|146
|95
|जोस बटलर (डरबन सुपर जायंट्स/इंग्लैंड/गुजरात टाइटन्स/लंगकशायर/एमआई केप टाउन)
|53
|50
|8
|1523
|131
|36.26
|958
|158.97
|1
|11
|2
|143
|78
|टिम सीफर्ट (कोलकाता नाइट राइडर्स/मॉन्ट्रियल टाइगर्स/एमआई केप टाउन/न्यूजीलैंड/सीएटल ऑर्कास/सेंट लूसिया किंग्स)
|48
|47
|4
|1522
|105*
|35.39
|974
|156.26
|2
|14
|4
|138
|80
|फिन एलन (ग्लामॉर्गन/कोलकाता नाइट राइडर्स/न्यूजीलैंड/पर्थ स्कॉर्चर्स/सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स/त्रिनबागो नाइट राइडर्स)
|53
|52
|4
|1496
|101
|31.16
|828
|180.67
|3
|6
|4
|131
|101
|रियान रिकल्टन (मुंबई इंडियंस/एमआई न्यू यॉर्क/एमआई केप टाउन/दक्षिण अफ्रीका/सेंट लूसिया किंग्स)
|42
|42
|7
|1390
|123*
|39.71
|817
|170.13
|2
|7
|2
|109
|96
|जेम्स विंस (दशम/हैम्पशायर/जोबर्ग सुपर किंग्स/एमआई एमिरेट्स/पेशावर जाल्मी)
|39
|39
|2
|1348
|125
|36.43
|884
|152.48
|2
|9
|2
|151
|50
|अभिषेक शर्मा (भारत/सनराइजर्स हैदराबाद)
|43
|43
|2
|1313
|135*
|32.02
|641
|204.83
|2
|10
|10
|125
|97
|क्विंटन डी कॉक (बारबाडोस रॉयल्स/मुंबई इंडियंस/एमआई न्यू यॉर्क/दक्षिण अफ्रीका/सनराइजर्स ईस्टर्न केप)
|43
|42
|4
|1312
|115
|34.52
|878
|149.43
|3
|7
|5
|104
|78
|निकोलस पूरन (लखनऊ सुपर जायंट्स/एमआई न्यू यॉर्क/एमआई केप टाउन/एमआई एमिरेट्स/त्रिनबागो नाइट राइडर्स)
|49
|49
|5
|1261
|106
|28.65
|837
|150.65
|1
|8
|3
|85
|99
रोहित शर्मा नंबर 1, शुभमन गिल ने इशान किशन-वीरेंद्र सहवाग को छोड़ा पीछे; ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप 10 बल्लेबाज
शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ गुवाहाटी वनडे में 223 रनों की नाबाद पारी खेली। यह उनका दूसरा और वनडे क्रिकेट का सबसे तेज दोहरा शतक था। वह अब वनडे में तीसरी सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज भी बने। यहां देखें टॉप 10 की पूरी लिस्ट। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर