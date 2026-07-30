इशान किशन मौजूदा टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। वहीं इस साल टी20 क्रिकेट में वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज भी हैं। इतना ही नहीं साल 2026 में अब तक सबसे ज्यादा बाउंड्री (चौके+छक्के) लगाने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो इस मामले में भी किशन नंबर 1 पर काबिज हैं। जबकि वैभव सूर्यवंशी टॉप 5 में नहीं हैं और अभिषेक शर्मा इस लिस्ट में चौथे स्थान पर मौजूद हैं।

अगर 2026 में सबसे ज्यादा बाउंड्री लगाने वाले टॉप 10 बल्लेबाजों की बात करें तो मौजूदा भारतीय टी20 टीम के तीन खिलाड़ी इशान किशन, अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी इस लिस्ट में मौजूद हैं। जबकि इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं न्यूजीलैंड के फिन एलन और तीसरे पर हैं ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मिचेल मार्श।

इशान किशन का 2026 में दबदबा

इशान किशन साल 2026 में अब तक 38 पारियों में 1414 रन बनाकर नंबर 1 बल्लेबाज हैं। वहीं उन्होंने इस साल सबसे ज्यादा बाउंड्री भी लगाई हैं। उनके नाम इस साल 146 चौके और 73 छक्के समेत कुल 219 बाउंड्री दर्ज हो चुकी हैं। इशान के अलावा अब तक एलन और मार्श ही हैं जिन्होंने मौजूदा साल में सबसे ज्यादा बाउंड्री के मामले में 200 रन का आंकड़ा छुआ है।

साल 2026 में अब तक सबसे ज्यादा बाउंड्री (4s+6s) लगाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज

खिलाड़ीरनचौकेछक्केकुल बाउंड्री
इशान किशन141414673219
फिन एलन131011195206
मिचेल मार्श130112280202
अभिषेक शर्मा107710774181
जोस बटलर118611757174
वैभव सूर्यवंशी9697986165
रियान रिकल्टन11208878166
साहिबजादा फरहान112510954163
टिम सीफर्ट10469258150
स्टीव स्मिथ10789450144

अभी इस लिस्ट में आने वाले दिनों में कई बदलाव नजर आ सकते हैं। इस साल एशियन गेम्स भी हैं। वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन और अभिषेक शर्मा वहां भी नजर आएंगे। यानी 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी जहां इस साल अपने 1000 टी20 रन भी पूरे कर सकते हैं। वहीं छक्कों के मामले में वह फिन एलन को पछाड़ते हुए नंबर 1 भी बन सकते हैं।

राहुल नंबर 1, जडेजा दूसरे, गिल ने नहीं खेला एक भी मैच; SL के खिलाफ सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले मौजूदा टीम के खिलाड़ी

भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से टेस्ट सीरीज का आगाज होगा। कई भारतीय खिलाड़ी जहां पहली बार श्रीलंका में टेस्ट मैच खेलेंगे। वहीं कप्तान शुभमन गिल समेत कई ऐसे बल्लेबाज भी हैं जो पहली बार ही श्रीलंका के खिलाफ कहीं भी टेस्ट मैच खेलने उतरेंगे। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर