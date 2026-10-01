एशियन गेम्स 2026 की पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 124 रनों से हराते हुए गोल्ड मेडल मैच में जगह बनाई। सेमीफाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 80 रन की पारी खेलने वाले इशान किशन ने मौजूदा टूर्नामेंट में सबसे बड़ी पारी खेलने के मामले में नंबर 1 पर जगह बना ली है।
वैभव सूर्यवंशी ने भी सेमीफाइनल में 38 रन बनाए और वह इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश को हराते हुए सेमीफाइनल में एंट्री की। अब फाइनल में 3 अक्टूबर को भारत-पाकिस्तान की भिडंत होगी। अगर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप 5 बल्लेबाजों की बात करें तो नेपाल के दो खिलाड़ी और एक बांग्लादेशी खिलाड़ी टॉप 5 की लिस्ट में शामिल हैं।
एशियन गेम्स 2026 में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप 5 बल्लेबाज
|बल्लेबाज
|रन
|गेंदें
|स्ट्राइक रेट
|खिलाफ
|4s
|6s
|इशान किशन (भारत)
|80
|46
|173.91
|श्रीलंका
|4
|5
|संदीप जोरा (नेपाल)
|57
|32
|178.12
|जापान
|5
|3
|लोकेश बम (नेपाल)
|52
|22
|236.36
|जापान
|1
|6
|तौहीद हृदोय (बांग्लादेश)
|42
|25
|168.00
|पाकिस्तान
|2
|4
|वैभव सूर्यवंशी (भारत)
|38
|21
|180.95
|श्रीलंका
|6
|2
इशान किशन ने खेली बेहतरीन पारी
इशान किशन ने श्रीलंका के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में 46 गेंद पर 80 रन की पारी खेली जिसमें 4 चौके और पांच छक्के शामिल थे। भारतीय टीम ने अपनी पारी में 169 रन बनाए थे। वैभव सूर्यवंशी ने अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करते हुए 21 गेंद पर 38 रन की पारी खेली थी।
भारतीय गेंदबाजों ने किया कमाल
भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका के खिलाफ 170 रन के लक्ष्य को डिफेंड करते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया। श्रीलंका की पूरी टीम 45 रन पर सिमट गई। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और अभिषेक शर्मा ने 2-2 विकेट झटके। वहीं वाशिंगटन सुंदर को एक सफलता मिली। श्रीलंका के तीन खिलाड़ी रनआउट हो गए। श्रीलंका अब ब्रॉन्ज मेडल मैच में 3 अक्टूबर को बांग्लादेश का सामना करेगी।
वैभव सूर्यवंशी टॉप-5 से बाहर, इशान किशन नंबर 2; एशियन गेम्स 2026 में भारत-श्रीलंका मैच के बाद टॉप-10 बैटर-बॉलर
एशियन गेम्स 2026 में भारत-श्रीलंका दूसरे सेमीफाइनल के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय मौजूद हैं जिसमें वैभव टॉप-5 से बाहर हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर
एशियन गेम्स में भारत की ऐतिहासिक जीत, श्रीलंका 45 रन पर ढेर, कई रिकॉर्ड ध्वस्त, अब गोल्ड मेडल के लिए पाकिस्तान से जंग
इशान किशन और वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारियां और जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और अभिषेक शर्मा की घातक गेंदबाजी के दम पर भारत ने श्रीलंका को 124 रन से हराकर एशियन गेम्स 2026 की पुरुष टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बनाई। श्रीलंका 45 रन पर ढेर हुआ। अब गोल्ड मेडल के लिए भारत-पाकिस्तान आमने-सामने होंगे। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर