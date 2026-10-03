इशान किशन के लिए साल 2026 लाजवाब रहा है। टी20 इंटरनेशनल हो, टी20 क्रिकेट हो या फिर वनडे इंटरनेशनल, उन्होंने पूरे साल कमाल का प्रदर्शन किया है। घरेलू क्रिकेट में भी उन्होंने दलीप ट्रॉफी में कमाल का प्रदर्शन करते हुए ईस्ट जोन को चैंपियन बनाया था। अब उन्होंने टी20 इंटरनेशन में साल 2026 में एक हजार रनों का आंकड़ा पार किया है। वह इस साल टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय हैं।
वहीं इसी साल इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले वैभव सूर्यवंशी भी इस लिस्ट में शामिल हैं। वैभव के नाम साल 2026 में अब तक 246 टी20 इंटरनेशनल रन 8 पारियों में दर्ज हो गए हैं। अभिषेक शर्मा ने भी इस साल बेहतरीन फॉर्म दिखाया और दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं। तिलक वर्मा तीसरे, संजू सैमसन चौथे और शिवम दुबे पांचवें स्थान पर हैं।
भारत को अपनी कप्तानी में इस साल टी20 विश्व विजेता बनाने वाले सूर्यकुमार यादव भी लिस्ट में मौजूद हैं। सूर्या ने इस साल 14 पारियों में 484 रन बनाए हैं और छठे स्थान पर हैं। वहीं मौजूदा कप्तान श्रेयस अय्यर लिस्ट में 7वें स्थान पर हैं और उनके नाम 16 पारियों में 409 रन दर्ज हैं। इसके अलावा हार्दिक पंड्या, 286 रन बनाकर 8वें स्थान पर मौजूद हैं।
इशान किशन ने मौजूदा एशियन गेम्स 2026 की 2 पारियों में 100 रन बनाए और वैभव के बल्ले से 2 पारियों में 53 रन, अभिषेक ने 2 पारियों में 68 और तिलक वर्मा ने भी 2 पारियों में 53 रन बनाए हैं।
2026 में सबसे ज्यादा T20I रन बनाने वाले टॉप 10 भारतीय
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|औसत
|गेंदें
|स्ट्राइक रेट
|शतक
|अर्धशतक
|0
|चौके
|छक्के
|इशान किशन
|29
|29
|2
|1005
|103
|37.22
|593
|169.47
|1
|7
|2
|102
|49
|अभिषेक शर्मा
|29
|29
|1
|811
|108
|28.96
|394
|205.83
|1
|7
|7
|78
|61
|तिलक वर्मा
|25
|25
|10
|536
|60*
|35.73
|364
|147.25
|0
|4
|0
|40
|26
|संजू सैमसन
|20
|20
|1
|535
|97*
|28.15
|306
|174.83
|0
|5
|2
|50
|36
|शिवम दुबे
|29
|24
|7
|532
|66
|31.29
|319
|166.77
|0
|2
|1
|32
|37
|सूर्यकुमार यादव
|14
|14
|3
|484
|84*
|44.00
|300
|161.33
|0
|4
|1
|46
|24
|श्रेयस अय्यर
|16
|16
|3
|409
|80*
|31.46
|299
|136.78
|0
|2
|0
|34
|10
|हार्दिक पंड्या
|14
|12
|1
|286
|52
|26.00
|173
|165.31
|0
|2
|1
|17
|20
|वैभव सूर्यवंशी
|8
|8
|0
|246
|81
|30.75
|132
|186.36
|0
|2
|0
|22
|18
|रिंकू सिंह सिंह
|13
|10
|4
|152
|44*
|25.33
|109
|139.44
|0
|1
|1
|11
|9
इशान किशन ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, सूर्यकुमार यादव के क्लब में हुए शामिल
इशान किशन टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय और दुनिया के 7वें क्रिकेटर बन गए हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज इशान इस खास लिस्ट में सूर्यकुमार यादव के साथ शामिल हो गए, जिन्होंने 2022 में 1164 रन बनाए थे। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर