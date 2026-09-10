दलीप ट्रॉफी 2026 का समापन हो गया और इस सीजन में इशान किशन की कप्तानी में ईस्ट जोन टीम 13 साल के बाद चैंपियन बनी। दलीप ट्रॉफी 2026 में इशान किशन का बल्ला जमकर बोला और वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर रहे तो वहीं वैभव सूर्यवंशी भी टॉप-5 में शामिल रहे जबकि तिलक वर्मा ने भी जमकर रन बनाए। वहीं सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में मुकेश कुमार ने बाजी मारी।

दलीप ट्रॉफी 2026 में ईस्ट जोन के कप्तान इशान किशन ने सबसे ज्यादा रन बनाए और 3 मैचों में ही उन्होंने 409 रन ठोक दिए जबकि तिलक वर्मा इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहे और उन्होंने भी 2 मैचों में 266 रन बना दिए। लिस्ट में तीसरे नंबर पर कुमार कुशाग्र 3 मैचों में 224 रन बनाकर रहे जबकि सुदीप घरामी ने 3 मैचों में 193 रन बनाए और चौथे नंबर पर रहे। वहीं वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन में खेले 3 मैचों में 192 रन बनाए और 5वें नंबर पर रहे।

गेंदबाजों के प्रदर्शन की बात करें तो मुकेश कुमार ने 12 विकेट लिए और वो पहले नंबर पर रहे जबकि आबिद मुश्ताक ने भी 12 विकेट लिए और वो भी मुकेश के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे। अभिजीत सरकार ने 10 विकेट लिए और वो दूसरे स्थान पर रहे जबकि निधीश ने 2 मैचों में 9 विकेट लिए और तीसरे नंबर पर रहे। मोहम्मद शमी ने 3 मैचों में 7 विकेट लिए और वो 5वें स्थान पर अनुकूल राय के साथ रहे।

दलीप ट्रॉफी 2026 के टॉप-10 बैटर-बॉलर

बल्लेबाजसालमैचपारीनाबादरनबेस्ट स्कोरऔसतगेंदस्ट्राइक रेट10050046
इशान किशन2026-2026351409270102.2550980.351104511
तिलक वर्मा2026-2026232266116*26654049.25120260
कुमार कुशाग्र2026-202635022410144.831371.56111235
सुदीप घरामी2026-202635019314638.628368.19100321
वैभव सूर्यवंशी2026-20263501929238.4183104.910101810
अभिमन्यु ईश्वरन2026-20263501837236.628065.35020202
कुनैन कुरैशी2026-2026231169116*84.529557.28100185
शाहबाज अहमद2026-202611016716716724468.44100174
अनुकूल रॉय2026-20263501626432.434147.5011112
एस मोहन2026-20261201378568.520566.82020144
गेंदबाजसालमैचपारीगेंदओवर्समेडनरनविकेटबेस्ट बॉलिंगऔसतइकानॉमीस्ट्राइक रेट4 विकेट5 विकेट
Mukesh Kumar (EZ)2026-2026353545911179124/4414.913.0329.510
आबिद मुश्ताक2026-20262446978.118195125/3916.252.4939.0811
अभिजीत सरकार2026-2026352944912132105/2013.22.6929.401
एमडी निधीश2026-20262431051.41017895/5619.773.4434.4401
तनुष कोटियान2026-20261220934.5511884/4614.753.3826.1220
हर्ष दुबे2026-20261218030211984/5314.873.9622.520
अनुकूल रॉय2026-20263430250.21016475/3723.423.2543.1401
मोहम्मद शमी2026-202635372621218673/5626.57353.1400
अर्शदीप सिंह2026-20262430050818663/53313.725000
विध्युत कावेरप्पा2026-20261216327.139154/6618.23.3432.610

वैभव सूर्यवंशी का दलीप ट्रॉफी 2026 में प्रदर्शन, 183 गेंदों पर बनाए 192 रन; 5 पारियों में लगाया सिर्फ एक अर्धशतक

दलीप ट्रॉफी 2026 में वैभव का प्रदर्शन औसत ही रहा। हालांकि उन्होंने कम गेंदों का सामना करते हुए ज्यादा रन बनाए और 5 पारियों में उनके बल्ले से एक अर्धशतक निकला। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)