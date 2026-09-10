दलीप ट्रॉफी 2026 का समापन हो गया और इस सीजन में इशान किशन की कप्तानी में ईस्ट जोन टीम 13 साल के बाद चैंपियन बनी। दलीप ट्रॉफी 2026 में इशान किशन का बल्ला जमकर बोला और वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर रहे तो वहीं वैभव सूर्यवंशी भी टॉप-5 में शामिल रहे जबकि तिलक वर्मा ने भी जमकर रन बनाए। वहीं सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में मुकेश कुमार ने बाजी मारी।

दलीप ट्रॉफी 2026 में ईस्ट जोन के कप्तान इशान किशन ने सबसे ज्यादा रन बनाए और 3 मैचों में ही उन्होंने 409 रन ठोक दिए जबकि तिलक वर्मा इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहे और उन्होंने भी 2 मैचों में 266 रन बना दिए। लिस्ट में तीसरे नंबर पर कुमार कुशाग्र 3 मैचों में 224 रन बनाकर रहे जबकि सुदीप घरामी ने 3 मैचों में 193 रन बनाए और चौथे नंबर पर रहे। वहीं वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन में खेले 3 मैचों में 192 रन बनाए और 5वें नंबर पर रहे।

गेंदबाजों के प्रदर्शन की बात करें तो मुकेश कुमार ने 12 विकेट लिए और वो पहले नंबर पर रहे जबकि आबिद मुश्ताक ने भी 12 विकेट लिए और वो भी मुकेश के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे। अभिजीत सरकार ने 10 विकेट लिए और वो दूसरे स्थान पर रहे जबकि निधीश ने 2 मैचों में 9 विकेट लिए और तीसरे नंबर पर रहे। मोहम्मद शमी ने 3 मैचों में 7 विकेट लिए और वो 5वें स्थान पर अनुकूल राय के साथ रहे।

दलीप ट्रॉफी 2026 के टॉप-10 बैटर-बॉलर

बल्लेबाज साल मैच पारी नाबाद रन बेस्ट स्कोर औसत गेंद स्ट्राइक रेट 100 50 0 4 6 इशान किशन 2026-2026 3 5 1 409 270 102.25 509 80.35 1 1 0 45 11 तिलक वर्मा 2026-2026 2 3 2 266 116* 266 540 49.25 1 2 0 26 0 कुमार कुशाग्र 2026-2026 3 5 0 224 101 44.8 313 71.56 1 1 1 23 5 सुदीप घरामी 2026-2026 3 5 0 193 146 38.6 283 68.19 1 0 0 32 1 वैभव सूर्यवंशी 2026-2026 3 5 0 192 92 38.4 183 104.91 0 1 0 18 10 अभिमन्यु ईश्वरन 2026-2026 3 5 0 183 72 36.6 280 65.35 0 2 0 20 2 कुनैन कुरैशी 2026-2026 2 3 1 169 116* 84.5 295 57.28 1 0 0 18 5 शाहबाज अहमद 2026-2026 1 1 0 167 167 167 244 68.44 1 0 0 17 4 अनुकूल रॉय 2026-2026 3 5 0 162 64 32.4 341 47.5 0 1 1 11 2 एस मोहन 2026-2026 1 2 0 137 85 68.5 205 66.82 0 2 0 14 4

गेंदबाज साल मैच पारी गेंद ओवर्स मेडन रन विकेट बेस्ट बॉलिंग औसत इकानॉमी स्ट्राइक रेट 4 विकेट 5 विकेट Mukesh Kumar (EZ) 2026-2026 3 5 354 59 11 179 12 4/44 14.91 3.03 29.5 1 0 आबिद मुश्ताक 2026-2026 2 4 469 78.1 18 195 12 5/39 16.25 2.49 39.08 1 1 अभिजीत सरकार 2026-2026 3 5 294 49 12 132 10 5/20 13.2 2.69 29.4 0 1 एमडी निधीश 2026-2026 2 4 310 51.4 10 178 9 5/56 19.77 3.44 34.44 0 1 तनुष कोटियान 2026-2026 1 2 209 34.5 5 118 8 4/46 14.75 3.38 26.12 2 0 हर्ष दुबे 2026-2026 1 2 180 30 2 119 8 4/53 14.87 3.96 22.5 2 0 अनुकूल रॉय 2026-2026 3 4 302 50.2 10 164 7 5/37 23.42 3.25 43.14 0 1 मोहम्मद शमी 2026-2026 3 5 372 62 12 186 7 3/56 26.57 3 53.14 0 0 अर्शदीप सिंह 2026-2026 2 4 300 50 8 186 6 3/53 31 3.72 50 0 0 विध्युत कावेरप्पा 2026-2026 1 2 163 27.1 3 91 5 4/66 18.2 3.34 32.6 1 0

वैभव सूर्यवंशी का दलीप ट्रॉफी 2026 में प्रदर्शन, 183 गेंदों पर बनाए 192 रन; 5 पारियों में लगाया सिर्फ एक अर्धशतक

दलीप ट्रॉफी 2026 में वैभव का प्रदर्शन औसत ही रहा। हालांकि उन्होंने कम गेंदों का सामना करते हुए ज्यादा रन बनाए और 5 पारियों में उनके बल्ले से एक अर्धशतक निकला। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)