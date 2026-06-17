भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में 154 रन की पारी खेली। उन्होंने 110 रन की अपनी पारी में 22 चौके और दो छक्के लगाए। गिल ने इस पारी में 108 गेंद पर 150 रन पूरे किए थे। इसी के साथ वह भारत के लिए वनडे में सबसे तेज 150 रन बनाने वाले तीसरे भारतीय बने। इस मामले में इशान किशन नंबर 1 पर हैं। इशान ने इस मैच में 125 रन की पारी खेली थी।

जबकि शुभमन गिल ने सबसे तेज 150 रन की पारी खेलने के मामले में रोहित शर्मा और वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ा है। इस पारी में वह 150 रन की पारी खेलने वाले वनडे के 7वें भारतीय कप्तान भी बने। उन्होंने बतौर कप्तान भी वनडे में अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। यह उनका एकदिवसीय में बतौर कप्तान पहला शतक भी था।

ODI में सबसे तेज 150 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज

103 गेंद: इशान किशन vs बांग्लादेश, चटोग्राम 2022

इशान किशन vs बांग्लादेश, चटोग्राम 2022 106 गेंद: विराट कोहली vs श्रीलंका, तिरुवनंतपुरम 2023

विराट कोहली vs श्रीलंका, तिरुवनंतपुरम 2023 108 गेंद: शुभमन गिल vs अफगानिस्तान, लखनऊ 2026 *

शुभमन गिल vs अफगानिस्तान, लखनऊ 2026 * 112 गेंद: वीरेंद्र सहवाग vs वेस्टइंडीज, इंदौर 2011

वीरेंद्र सहवाग vs वेस्टइंडीज, इंदौर 2011 117 गेंद: रोहित शर्मा vs वेस्टइंडीज, गुवाहाटी 2018

शुभमन गिल ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने 154 रन की इस पारी में कई रिकॉर्ड बनाए। बतौर भारतीय कप्तान यह वनडे में पांचवां सबसे तेज शतक गिल के नाम दर्ज हुआ। वहीं बतौर कप्तान उन्होंने पहला शतक और वनडे क्रिकेट में अपना 9वां शतक लगाया। शुभमन गिल ने भारत में अपने 1000 वनडे रन भी सबसे तेज 19 पारियों में पूरे कर लिए। (पढ़ें पूरी खबर)

भारत ने अफगानिस्तान को दिया 403 का लक्ष्य

अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम ने 49.5 ओवर में सभी 10 विकेट गंवाकर 402 रन बनाए। पहले खेलते हुए भारत की शुरुआत खास नहीं रही और यशस्वी जायसवाल 4 रन पर आउट हुए। उसके बाद रोहित शर्मा ने बेहतरीन 48 रन बनाए और कप्तान गिल व इशान किशन ने ताबड़तोड़ शतकीय पारियां खेलीं। शुभमन गिल ने 154 और इशान किशन ने 125 रन बनाए।

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वैभव सूर्यवंशी की फील्डिंग पर आईपीएल 2026 में कई सवाल उठे थे। अब ट्राई सीरीज में वैभव ने अफगानिस्तान ए के खिलाफ एक हैरतअंगेज कैच पकड़ा। उन्होंने हालांकि, बल्ले से इस सीरीज में निराश किया है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





