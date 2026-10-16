भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला शनिवार को बेंगलुरु में खेला जाएगा। इस मैच से पहले बात अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की करें तो इसमें इशान किशन पहले नंबर पर बने हुए हैं। वहीं इस लिस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथे टी20 मैच में तूफानी अर्धशतकीय पारी खेलने वाले संजू सैमसन की टॉप-5 में एंट्री हो चुकी है जबकि रोहित शर्मा अब टॉप-5 से बाहर हो चुके हैं।

इशान किशन हैं पहले नंबर पर

इशान किशन का बल्ला इन दिनों खूब चल रहा है हालांकि वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथे टी20 मैच में वो नहीं चल पाए थे, लेकिन इसके बावजूद वो साल 2026 में अब तक भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर चल रहे हैं। इशान ने अब तक खेले 38 मैचों में 1302 रन बनाए हैं जबकि इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर मौजूद शुभमन गिल ने साल 2026 में इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक खेले 15 मैचों में 1095 रन बनाए हैं।

इस लिस्ट में अभिषेक शर्मा 950 रन के साथ तीसरे स्थान पर हैं जबकि भारतीय टी20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर 787 रन के साथ चौथे नंबर पर हैं। संजू सैमसन अब 687 रन के साथ 5वें नंबर पर आ गए हैं जबकि तिलक वर्मा छठे स्थान पर आ गए जिन्होंने अब तक कुल 651 रन इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाए हैं। रोहित शर्मा 604 रन के साथ सातवें स्थान पर हैं जबकि केएल राहुल 558 रन बनाकर 8वें नंबर पर काबिज हैं। विराट कोहली लिस्ट में 9वें नंबर पर 552 रन के साथ मौजूद हैं जबकि सूची में 10वें स्थान पर शिवम दुबे हैं जिन्होंने कुल 539 रन बनाए हैं।

2026 में इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज

इशान किशन- 1302 रन

शुभमन गिल- 1095 रन

अभिषेक शर्मा- 950 रन

श्रेयस अय्यर- 787 रन

संजू सैमसन- 687 रन

तिलक वर्मा- 651 रन

रोहित शर्मा- 604 रन

केएल राहुल- 558 रन

विराट कोहली- 552 रन

शिवम दुबे- 539 रन

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विजडन ने बैटिंग क्रम में चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के स्टार बैटर स्टीव स्मिथ को रखा जबकि पांचवें स्थान पर इंग्लैंड टेस्ट टीम के मौजूदा कप्तान जो रूट को रखा। वहीं टीम में विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में ऋषभ पंत को शामिल किया और उन्हें बैटिंग क्रम में छठे स्थान पर जगह दी। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)