इशान किशन के लिए साल 2026 बेहतरीन साबित हुआ है। इसी साल भारतीय टीम में वापसी के बाद उन्होंने वनडे और टी20 टीम में जगह बनाई। आईपीएल, दलीप ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। यही कारण है कि टी20 क्रिकेट में वह साल 2026 में सबसे ज्यादा बाउंड्री (4s+6s) लगाने वाले बल्लेबाज हैं।

वहीं भारतीय टीम के ही बल्लेबाज और घातक ओपनर अभिषेक शर्मा लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। यह दोनों खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियाई स्टार मिचेल मार्श से आगे हैं। वहीं न्यूजीलैंड के फिन एलन और टी20 इंटरनेशनल के टॉप रन स्कोरर जोस बटलर पांचवें स्थान पर हैं। 15 साल के भारतीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने भी साल 2026 में धूम तो खूब मचाई, लेकिन इस लिस्ट के टॉप 10 में वैभव नहीं हैं।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम के हीरो और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन भी टॉप 10 की इस लिस्ट का हिस्सा नहीं हैं। सैमसन ने इस साल अब तक 113 चौके और 64 छक्के समेत टी20 क्रिकेट में कुल 177 बाउंड्रीज लगाई हैं।

वहीं वैभव ने अब तक टी20 और टी20 इंटरनेशनल समेत इस फॉर्मेट में साल 2026 में 85 चौके और 90 छक्के समेत 175 बाउंड्री लगाई हैं। टॉप 10 की इस लिस्ट में सिर्फ 2 भारतीय बल्लेबाज ही शामिल हैं। वहीं संजू सैमसन 13वें और वैभव सूर्यवंशी 14वें स्थान पर मौजूद हैं।

साल 2026 में टी20 में सबसे ज्यादा बाउंड्री (4s+6s) लगाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच पारियां रन सर्वोच्च स्कोर औसत गेंदें स्ट्राइक रेट शतक अर्धशतक शून्य चौके छक्के कुल बाउंड्री (4s+6s) इशान किशन 47 47 1724 103 39.18 990 174.14 1 13 4 179 84 263 अभिषेक शर्मा 47 47 1484 135* 32.97 721 205.82 2 12 10 139 111 250 मिचेल मार्श 37 37 1544 111 42.88 968 159.50 2 11 0 146 95 241 फिन एलन 53 52 1496 101 31.16 828 180.67 3 6 4 131 101 232 जोस बटलर 53 50 1523 131 36.26 958 158.97 1 11 2 143 78 221 टिम सीफर्ट 48 47 1522 105* 35.39 974 156.26 2 14 4 138 80 218 लुहान डी प्रेटोरियस 40 39 1438 188* 41.08 858 167.59 3 10 4 128 80 208 रियान रिकल्टन 42 42 1390 123* 39.71 817 170.13 2 7 2 109 96 205 जेम्स विंस 39 39 1348 125 36.43 884 152.48 2 9 2 151 50 201 साहिबजादा फरहान 38 37 1322 106* 37.77 874 151.25 3 9 2 127 64 191

(नोट: आंकड़ों का सोर्स क्रिकइंफो है)

अभिषेक ने तोड़ा रोहित का रिकॉर्ड, सूर्या-विराट नंबर 1; T20I में सबसे कम पारियों में 2000 रन बनाने वाले टॉप-5 भारतीय

अभिषेक ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी 69 रन की पारी के दौरान 5 छक्के और 6 चौके लगाए। अभिषेक ने अब इविन लुईस का रिकॉर्ड तोड़ दिया और उन्होंने 12वीं बार टी20आई की एक पारी में 5 या उससे ज्यादा छक्के लगाने का कमाल किया। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





