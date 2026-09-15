टी20 इंटरनेशनल में साल 2026 जहां भारत के लिए एक और आईसीसी ट्रॉफी लेकर आया, वहीं नए कप्तान श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में पहली बार टीम आयरलैंड में हार भी गई। इन सभी पहलुओं के बीच एक नाम कॉमन था और वह था इशान किशन का जिनके लिए यह साल रनों के लिहाज से ही नहीं सभी मामलों में शानदार रहा है। इशान किशन जहां इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय हैं, वहीं उन्होंने इस साल टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के भी लगाए हैं।

ईएसपीएन क्रिकइंफो के मुताबिक सिर्फ टी20 ही नहीं ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इस साल इशान किशन ही सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं। जबकि टी20 इंटरनेशनल में इशान 2026 में अब तक 24 पारियों में सर्वाधिक 854 रन बनाने के साथ-साथ सबसे ज्यादा 42 छक्के भी लगा चुके हैं। इस लिस्ट में अभिषेक शर्मा 24 पारियों में ही 38 छक्के लगाकर दूसरे स्थान पर हैं।

वैभव सूर्यवंशी भी बन गए लिस्ट का हिस्सा

वहीं 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी भी सिर्फ 6 टी20 इंटरनेशनल खेलते हुए टॉप 10 का हिस्सा बन गए हैं। वैभव ने इस साल अब तक 14 छक्के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लगाए हैं और वह इस लिस्ट में 8वें स्थान पर हैं। इस लिस्ट में रिंकू सिंह 9वें और श्रेयस अय्यर 10वें स्थान पर मौजूद दो ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस साल 10 से कम छक्के लगाए हैं।

T20I में 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप 10 भारतीय

खिलाड़ी मैच मैच मैच 50s 100s 6s 4s इशान किशन 24 24 854 6 1 42 91 अभिषेक शर्मा 24 24 596 6 0 38 64 शिवम दुबे 24 20 488 2 0 34 29 संजू सैमसन 15 15 410 3 0 28 39 सूर्यकुमार यादव 14 14 484 4 0 24 46 तिलक वर्मा 20 20 465 3 0 22 36 हार्दिक पंड्या 14 12 286 2 0 20 17 वैभव सूर्यवंशी 6 6 193 2 0 14 16 रिंकू सिंह 13 10 152 0 0 9 11 श्रेयस अय्यर 11 11 319 2 0 7 30

जो रूट से आगे इशान किशन, अभिषेक शर्मा टॉप 20 में भी नहीं; ये हैं 2026 में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले शीर्ष 10 बल्लेबाज

इंटरनेशनल क्रिकेट में साल 2026 में अगर भारतीयों में बोलबाला देखा जाए तो इशान किशन का ही रहा है। वहीं दुनियाभर के बल्लेबाजों में जो रूट और हैरी ब्रूक लगातार सुर्खियों में रहे हैं। यहां देखें साल 2026 में अब तक सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले शीर्ष 10 बल्लेबाज। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





