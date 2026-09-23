भारत के लिए साल 2026 में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने के मामले में इशान किशन नंबर 1 हैं। वहीं इस साल अगर सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो इस लिस्ट में भी इशान किशन नंबर 1 पर काबिज हैं। भारतीय टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। वहीं अभिषेक शर्मा इस मामले में रोहित शर्मा और विराट कोहली से आगे हैं।

क्रिकइंफो के आंकड़ों के मुताबिक भारत के लिए साल 2026 में कुल 9 बल्लेबाजों ने ही शतक लगाए हैं। उसमें से इशान किशन, शुभमन गिल, देवदत्त पडिक्कल और केएल राहुल ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने 2-2 शतक अब तक इस साल में जड़े हैं। उनके अलावा पांच खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने एक-एक शतक इस साल में अब तक लगाया है।

अभिषेक शर्मा लिस्ट में रोहित-विराट से आगे

रोहित शर्मा और विराट कोहली इस लिस्ट में अभिषेक शर्मा से पीछे हैं। दरअसल इसका कारण है कि रोहित और विराट ने अभिषेक से कम रन इस साल बनाए हैं। अभिषेक शर्मा भारत के लिए सिर्फ टी20 इंटरनेशनल में खेलते हैं। रोहित-विराट सिर्फ वनडे इंटरनेशनल में खेलते हैं और टेस्ट व टी20 से रिटायरमेंट ले चुके हैं। रोहित-विराट के मैच भी अभिषेक की तुलना में काफी कम हैं।

इशान किशन इस साल भारत के लिए सबसे ज्यादा 1079 इंटरनेशनल रन बनाकर नंबर 1 पर काबिज हैं। हालांकि, उन्होंने भारत के लिए इस साल वनडे और टी20 इंटरनेशनल ही खेले हैं। सिर्फ दो फॉर्मेट खेलकर भी वह नंबर 1 पर मौजूद हैं। टेस्ट व वनडे कप्तान शुभमन गिल रनों के मामले में दूसरे स्थान पर हैं।

2026 में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच पारी रन 100s 50s औसत स्ट्राइक रेट इशान किशन 32 31 1079 2 6 35.96 166 शुभमन गिल 12 12 761 2 6 76.1 90.59 केएल राहुल 10 11 429 2 1 53.62 75.26 देवदत्त पडिक्कल 2 3 328 2 0 109.33 65.86 अभिषेक शर्मा 27 27 743 1 6 28.57 204.68 विराट कोहली 6 6 384 1 3 64 106.66 रोहित शर्मा 9 9 379 1 1 42.11 99.21 यशस्वी जायसवाल 5 6 215 1 0 43 97.72 ध्रुव जुरेल 3 4 192 1 1 64 68.57

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