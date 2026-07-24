भारत के विकेटकीपर-बल्लेबाज इशान किशन ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मैच में 24 गेंदों पर 2 छक्के और 3 चौकों के साथ 35 रन की पारी खेली। इस पारी के दम पर उन्होंने साल 2026 में टी20 प्रारूप में अपने रन के आंकड़े को 1300 के पार पहुंचा दिया। यही नहीं टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इस साल उनके रन का आंकड़ा 700 के पार पहुंच गया। इशान अब तक साल 2026 में टी20 प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं जबकि अभिषेक शर्मा कुशल मेंडिस से आगे चल रहे हैं।
इशान के नाम इस साल सबसे ज्यादा रन
इशान किशन का बल्ला साल 2026 में टी20 प्रारूप में लगातार चल रहा है और वो अब तक रन बनाने के मामले में निरंतर रहे हैं। उन्होंने इस साल अब तक खेले 26 मैचों की 26 पारियों में 181.36 की स्ट्राइक रेट के साथ 1304 रन बनाए हैं जिसमें एक शतक और 11 अर्धशतक भी शामिल हैं। इशान की टी20 में इस साल अब तक की सबसे बड़ी पारी 103 रन की रही है। वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर फिन एलन चल रहे हैं जिन्होंने इस साल अब तक खेले 40 मैचों की 39 पारियों में 1234 रन बनाए हैं जिसमें 3 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं।
साल 2026 में टी20 प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर मिचेल मार्श हैं जिन्होंने 29 मैचों की 29 पारियों में 2 शतक और 7 अर्धशतक के साथ 1169 रन बनाए हैं। वहीं चौथे स्थान पर मौजूद साहिबजादा फरहान ने 31 मैचों की 30 पारियों में 1112 रन बनाए हैं। इस लिस्ट में भारतीय ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा 7वें स्थान पर हैं जिन्होंने 36 मैचों की 36 पारियों में 1067 रन बनाए हैं और उनका बेस्ट स्कोर इस दौरान नाबाद 135 रन रहा है।
साल 2026 में टी20 प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज
|प्लेयर
|साल
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|बेस्ट स्कोर
|औसत
|गेंद
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|0
|चौके
|छक्के
|इशान किशन
|2026-2026
|36
|36
|0
|1304
|103
|36.22
|719
|181.36
|1
|11
|4
|133
|71
|फिन एलन
|2026-2026
|40
|39
|3
|1234
|101
|34.27
|644
|191.61
|3
|5
|2
|102
|90
|मिचेल मार्श
|2026-2026
|29
|29
|1
|1169
|111
|41.75
|750
|155.86
|2
|7
|0
|112
|69
|साहिबजादा फरहान
|2026-2026
|31
|30
|2
|1112
|106*
|39.71
|729
|152.53
|3
|7
|2
|109
|53
|स्टीव स्मिथ
|2026-2026
|30
|30
|3
|1078
|110*
|39.92
|714
|150.98
|3
|5
|1
|94
|50
|रयान रिकेल्टन
|2026-2026
|34
|34
|5
|1070
|123*
|36.89
|634
|168.76
|2
|4
|1
|83
|76
|अभिषेक शर्मा
|2026-2026
|36
|36
|2
|1067
|135*
|31.38
|540
|197.59
|1
|9
|9
|105
|74
|कुशल मेंडिस
|2026-2026
|27
|27
|3
|1039
|109
|43.29
|697
|149.06
|1
|8
|0
|95
|41
|जोस बटलर
|2026-2026
|41
|39
|4
|1033
|131
|29.51
|684
|151.02
|1
|5
|2
|105
|48
|टीम सीफर्ट
|2026-2026
|34
|33
|1
|1017
|104
|31.78
|662
|153.62
|1
|9
|3
|89
|56
वैभव नंबर 2, अभिषेक हैं इशान से आगे; 2026 में टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-15 बल्लेबाज
वैभव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मैच में अपनी पारी के दौरान 4 छक्के लगाए, लेकिन वो फिन एलन को पीछे छोड़ने में नाकाम रहे। साल 2026 में टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में वैभव अभी दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)