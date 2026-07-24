भारत के विकेटकीपर-बल्लेबाज इशान किशन ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मैच में 24 गेंदों पर 2 छक्के और 3 चौकों के साथ 35 रन की पारी खेली। इस पारी के दम पर उन्होंने साल 2026 में टी20 प्रारूप में अपने रन के आंकड़े को 1300 के पार पहुंचा दिया। यही नहीं टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इस साल उनके रन का आंकड़ा 700 के पार पहुंच गया। इशान अब तक साल 2026 में टी20 प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं जबकि अभिषेक शर्मा कुशल मेंडिस से आगे चल रहे हैं।

इशान के नाम इस साल सबसे ज्यादा रन

इशान किशन का बल्ला साल 2026 में टी20 प्रारूप में लगातार चल रहा है और वो अब तक रन बनाने के मामले में निरंतर रहे हैं। उन्होंने इस साल अब तक खेले 26 मैचों की 26 पारियों में 181.36 की स्ट्राइक रेट के साथ 1304 रन बनाए हैं जिसमें एक शतक और 11 अर्धशतक भी शामिल हैं। इशान की टी20 में इस साल अब तक की सबसे बड़ी पारी 103 रन की रही है। वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर फिन एलन चल रहे हैं जिन्होंने इस साल अब तक खेले 40 मैचों की 39 पारियों में 1234 रन बनाए हैं जिसमें 3 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं।

साल 2026 में टी20 प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर मिचेल मार्श हैं जिन्होंने 29 मैचों की 29 पारियों में 2 शतक और 7 अर्धशतक के साथ 1169 रन बनाए हैं। वहीं चौथे स्थान पर मौजूद साहिबजादा फरहान ने 31 मैचों की 30 पारियों में 1112 रन बनाए हैं। इस लिस्ट में भारतीय ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा 7वें स्थान पर हैं जिन्होंने 36 मैचों की 36 पारियों में 1067 रन बनाए हैं और उनका बेस्ट स्कोर इस दौरान नाबाद 135 रन रहा है।

साल 2026 में टी20 प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज

प्लेयर साल मैच पारी नाबाद रन बेस्ट स्कोर औसत गेंद स्ट्राइक रेट 100 50 0 चौके छक्के इशान किशन 2026-2026 36 36 0 1304 103 36.22 719 181.36 1 11 4 133 71 फिन एलन 2026-2026 40 39 3 1234 101 34.27 644 191.61 3 5 2 102 90 मिचेल मार्श 2026-2026 29 29 1 1169 111 41.75 750 155.86 2 7 0 112 69 साहिबजादा फरहान 2026-2026 31 30 2 1112 106* 39.71 729 152.53 3 7 2 109 53 स्टीव स्मिथ 2026-2026 30 30 3 1078 110* 39.92 714 150.98 3 5 1 94 50 रयान रिकेल्टन 2026-2026 34 34 5 1070 123* 36.89 634 168.76 2 4 1 83 76 अभिषेक शर्मा 2026-2026 36 36 2 1067 135* 31.38 540 197.59 1 9 9 105 74 कुशल मेंडिस 2026-2026 27 27 3 1039 109 43.29 697 149.06 1 8 0 95 41 जोस बटलर 2026-2026 41 39 4 1033 131 29.51 684 151.02 1 5 2 105 48 टीम सीफर्ट 2026-2026 34 33 1 1017 104 31.78 662 153.62 1 9 3 89 56

वैभव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मैच में अपनी पारी के दौरान 4 छक्के लगाए, लेकिन वो फिन एलन को पीछे छोड़ने में नाकाम रहे। साल 2026 में टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में वैभव अभी दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)