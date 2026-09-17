भारतीय टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज इशान किशन ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज के पहले दो मैचों में काफी अच्छी बल्लेबाजी की और साल 2026 में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छ्क्के लगाने वाले ( ये आंकड़े आईसीसी के फुल मेंबर्स टीम के खिलाड़ियों के ही हैं) बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर आ गए। इशान किशन ने इस मामले में शिमरोन हेटमायर को पीछे छोड़ दिया जबकि इस लिस्ट में अभिषेक शर्मा टॉप-5 में शामिल हैं।

इशान किशन हैं नंबर 1

इशान किशन ने साल 2026 में अब तक क्रिकेट के तीनों प्रारूपों (टेस्ट,वनडे,टी20आई) को मिलाकर कुल 30 मैच खेले हैं और इन मैचों में उन्होंने 52 छक्के लगाए हैं और वो खबर लिखे जाने तक इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर आ गए हैं। इशान किशन ने शिमरोन हेटमायर को पीछे छोड़कर ये मुकाम हासिल किया है। वहीं हेटमायर 50 छक्कों के साथ इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं।

इस लिस्ट में इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रुक 48 छक्कों के साथ तीसरे स्थान पर हैं जबकि भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा 42 छक्कों के साथ चौथे स्थान पर हैं। डेवाल्ड ब्रेविस इस सूची में 5वें नंबर पर हैं जिन्होंने इस साल अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 37 छक्के लगाए हैं जबकि शिवम दुबे 34 छक्कों के साथ छठे स्थान पर हैं। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज कॉनर एस्टरहुइजेन और भारतीय विकेटकीपर-बैटर संजू सैमसन 32 छक्कों के साथ लिस्ट में 7वें नंबर पर हैं। (ये आंकड़े खबर लिखे जाने तक के हैं और इसमें बाद में बदलाव हो सकते हैं।)

इंटरनेशनल क्रिकेट में 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज (फुल मेंबर्स)

इशान किशन- 52 छक्के

शिमरोन हेटमायर- 50 छक्के

हैरी ब्रुक- 48 छक्के

अभिषेक शर्मा- 42 छक्के

डेवाल्ड ब्रेविस- 37 छक्के

शिवम दुबे- 34 छक्के

कॉनर एस्टरहुइजेन- 32 छक्के

संजू सैमसन- 32 छक्के

दासुन शनाका- 30 छक्के

तंजीद हसन- 30 छक्के

शेरफेन रदरफोर्ड- 28 छक्के

फिन एलन- 26 छक्के

इशान टॉप-10 से बाहर, अभिषेक निकले ब्रेविस से आगे; T20I में 2026 में सबसे ज्यादा सिक्स जड़ने वाले शीर्ष दस बल्लेबाज

अफगानिस्तान के खिलाफ 2 मैचों में 11 छक्के लगा चुके अभिषेक ने 2026 में टी20 मैचों में छक्के लगाने के मामले में डेवाल्ड ब्रेविस को पीछे छोड़ दिया। इस लिस्ट में वैभव टॉप-5 से जबकि इशान किशन टॉप-10 से बाहर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)