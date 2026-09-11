भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज इशान किशन बेहद प्रतिभाशाली क्रिकेटर हैं और वो टीम के लिए कई रोल निभाते हैं। इशान ओपन कर सकते हैं, निचले क्रम में बैटिंग कर सकते हैं, टीम के लिए विकेटकीपिंग करते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो कप्तानी भी कर सकते हैं। हालांकि इशान को कभी भारतीय टीम की कप्तानी करने का मौका नहीं मिला है, लेकिन बतौर कप्तान उन्होंने घरेलू स्तर पर खुद को साबित किया तो है।

दलीप ट्रॉफी 2026 में इशान किशन ने क्या शानदार कप्तानी की और अपनी टीम को यानी ईस्ट जोन के 13 साल के बाद चैंपियन बनाया। इशान ने इस टूर्नामेंट में दिखाया कि एक कप्तान के रूप में वो किसी से भी कम नहीं हैं। रेड बॉल क्रिकेट हो या फिर व्हाइट बॉल क्रिकेट वो किसी भी प्रारूप में कप्तानी करने की काबिलियत रखते हैं। ये तो रही उनकी कप्तानी की बात, लेकिन दलीप ट्रॉफी 2026 में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की और फाइनल मैच में तो उन्होंने झंडा ही गाड़ दिया।

इशान किशन ने साउथ जोन के खिलाफ फाइनल मुकाबले की पहली पारी में 270 रन बनाए और फिर दूसरी पारी में 80 रन की पारी खेली और इस मैच में कुल 350 रन बनाते हुए कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। इशान ने दिखाया कि वो टी20 और वनडे में तो खेल ही सकते हैं बात अगर लंबे प्रारूप की हो तो इसमें भी वो कम नहीं हैं। दलीप ट्रॉफी 2026 में अपने इस शानदार प्रदर्शन के बाद उन्होंने टेस्ट टीम का भी दरवाजा खटखटा दिया है और वो ऋषभ पंत के लिए बड़ा खतरा भी बन सकते हैं।

बाएं हाथ का विकल्प देते हैं इशान किशन

ऋषभ पंत भारतीय टेस्ट टीम में मध्यक्रम में खेलते हैं और वो बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि पंत कई मौकों पर अपना विकेट सस्ते में गंवाते नजर आते हैं और इस पर कई बार सवाल भी खड़े हो चुके हैं। पंत कई बार मैच को हल्के में लेते हुए भी नजर आते हैं जिससे टीम को नुकसान पहुंचता है। अब इशान किशन भी बाएं हाथ के आक्रामक विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं जिससे टीम का संतुलन बिगाड़े बिना भी सेलेक्टर्स उन्हें पंत के सीधे विकल्प के रूप में देख सकते हैं।

इशान किशन हैं ज्यादा फ्लैक्जिबल

ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में नंबर 5 या फिर 6 पर बैटिंग करते हैं, लेकिन इशान किशन की ये खूबी है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से लेकर घरेलू क्रिकेट तक में ओपन करने से लेकर नंबर 5 या फिर 6 पर भी खेल चुके हैं। यानी वो टीम को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान कर सकते हैं और ये खासियत ऋषभ पंत में नहीं है। पंत टीम के लिए ओपन नहीं कर सकते, लेकिन इशान के पास ओपन करने की काबिलियत और अनुभव दोनों है। इस मामले में भी इशान किशन, पंत पर हावी नजर आते हैं।

इशान किशन भी हैं आक्रामक बल्लेबाज

ऋषभ पंत एक आक्रामक बल्लेबाज के रूप में देखे जाते हैं और मैदान पर इसी अंदाज में वो बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन इशान किशन भी इसी उसी आक्रामक रवैये के साथ बैटिंग करते हैं। जिस तरह से पंत विरोधी टीम पर तेजी से बैटिंग करते हुए दवाब डाल सकते हैं इशान में भी ऐसी काबिलियत है। जब भी टीम को कम समय में तेजी से रन बनाने या फिर विरोधी टीम पर दवाब डालने की जरूरत होगी, इशान भी पंत जैसा ही एक्स फैक्टर देने में पूरी तरह से सक्षम हैं।

इशान के पास है लंबी-लंबी पारियां खेलने की क्षमता

इशान किशन भी लंबी-लंबी पारियां खेल सकते हैं। वनडे प्रारूप में वो दोहरा शतक लगा चुके हैं, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में उन्होंन अब तक ज्यादा मौका नहीं मिल पाया है, लेकिन दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में 270 रन की पारी खेलकर उन्होंने बता दिया कि वो जरूरत पड़ने पर लंबी पारी भी खेल सकते हैं। यही नहीं इशान किशन में लाल गेंद (रेड-बॉल) के क्रिकेट में लंबी पारियां खेलने का धैर्य और टेम्परामेंट भी मौजूद है।

इशान किशन का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में प्रदर्शन

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इशान किशन का प्रदर्शन अब तक काफी शानदार रहा है। उन्होंने अब तक 67 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं और इनकी 110 पारियों में उन्होंने 4302 रन बनाए हैं। इशान ने इस दौरान 10 शतक और 20 अर्धशतक लगाए हैं और उनका औसत इस दौरान 42.17 का रहा है। इशान किशन का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बेस्ट स्कोर 273 रन रहा है। उन्होंने अब तक 502 चौके और 102 छक्के भी लगाए हैं जबकि बतौर विकेटकीपर उन्होंने 138 कैच पकड़े हैं और उन्होंने 14 बल्लेबाजों को स्टंप आउट किया है।

वैभव सूर्यवंशी-अंशुल कंबोज नंबर 2, इशान टॉप पर; दलीप ट्रॉफी 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बैटर

इशान किशन दलीप ट्रॉफी 2026 में ना सिर्फ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर रहे बल्कि वो सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी रहे। वैभव ने भी इतने छक्के लगाए और वो दूसरे स्थान पर अंशुल कंबोज के साथ संयुक्त रूप से रहे। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)