IPL 2023: इशान किशन अचानक मैदान से क्यों गए बाहर? विष्णु विनोद ने संभाली विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी

गुजरात टाइटंस के खिलाफ क्वालिफायर 2 में मुंबई इंडियंस के लिए कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। इशान किशन चोटिल होकर मैदान से बाहर गए।

IPL 2023: रोहित शर्मा और इशान किशन (सोर्स-एपी फोटो)

इंडियन प्रीमियर लीग 2023 (IPL 2023) के क्वालिफायर 2 में मुंबई इंडियंस (MI) के लिए कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। शुभमन गिल ने पहले शतक ठोककर गेंदबाजों की खबर ली। इसके बाद इशान किशन चोटिल हो गए। उनकी चोट टीम के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि वह रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करते हैं। गुजरात की पारी के 16वें ओवर के बाद वह मैदान से बाहर चले गए। विष्णु विनोद विकेटकीपिंग का जिम्मा संभाली। आखिरी के कुछ ओवर्स में रोहित शर्मा भी मैदान से बाहर थे। कैमरन ग्रीन को भी चोट लगी है। इशान किशन की चोट की बात करें तो क्रिस जॉर्डन ने 16वें में गेंदबाजी की। ओवर के बाद जब इशान किशन दूसरे छोर पर जा रहे थे। तब जॉर्डन की कोहनी से उनके आंख पर चोट लगी। इसके बाद वह दर्द में दिखे और मैदान से बाहर गए। जॉर्डन कैप पहन रहे थे तभी सामने से आ रहे इशान की आंख पर उनकी कोहनी लगी। इसके बाद वह मैदान से बाहर चले गए। इशान किशन का आईपीएल 2023 में प्रदर्शन इशान किशन ने इस सीजन 15 मैच में 30.27 के औसत और 142.77 के स्ट्राइक रेट से 454 रन बनाए हैं। उन्होंने 3 अर्धशतक जड़े हैं। गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 233 रन बनाए। शुभमन गिल के अलावा साई सुदर्शन ने 31 गेंद पर 43 रन बनाए। वह रिटायर आउट हुए। हार्दिक पांड्य न 13 गेंद पर नाबाद 28 रन बनाए हैं। राशिद खान 5 रन बनाकर नाबाद रहे। ऋद्धिमान साहा ने 18 रन बनाए। Also Read IPL 2023: शुभमन गिल ने लगाया आईपीएल करियर का तीसरा शतक, सीजन में 800 रन बनाने वाले पहले बैट्समैन शुभमन गिल का शतक बता दें कि क्वालिफायर 2 में मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया।शानदार फॉर्म में चल रहे गुजरात टाइटंस (GT) के ओपनर शुभमन गिल ने तीसरा शतक जड़कर डिफेंडिंग चैंपियंस को बड़े स्कोर तक पहुंचा दिया। उन्होंने 60 गेंद पर 129 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 10 छक्के और 7 चौके जड़े। मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 की बात करें तो टीम में एक बदलाव हुआ। ऋतिक शौकिन की जगह कुमार कार्तिकेय को मौका मिला। गुजरात की टीम में दो बदलाव हुआ। दर्शन नालकंडे की जगह साई सुदर्शन और दासुन शनाका की जगह जोस लिटिल को मौका मिला।

