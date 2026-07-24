इशान किशन ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में 35 रन की पारी खेली और वो अब भारत की तरफ से एक कैलेंडर साल में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप-5 में शामिल हो गए। यही नहीं इशान ने अपनी इस पारी के दम पर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में साल 2026 में 700 रन का आंकड़ा भी छू लिया और एक कैलेंडर वर्ष में वो भारत की तरफ से टी20आई में 700 रन बनाने वाले पांचवें बैटर भी बने।

इशान किशन बने नंबर 5

इशान किशन ने साल 2026 में अब तक खेले टी20आई मैचों में कुल 702 रन बनाए हैं और वो टी20आई में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में 5वें स्थान पर आ गए। इस लिस्ट में पहले नंबर पर सूर्यकुमार यादव हैं जिन्होंने साल 2022 में एक कैलेंडर वर्ष में टी20आई में कुल 1164 रन बनाए थे। वहीं अभिषेक शर्मा इस सूची में दूसरे स्थान पर 859 रन के साथ मौजूद हैं जिन्होंने साल 2025 में ये कमाल किया था।

इस लिस्ट में विराट कोहली तीसरे स्थान पर हैं जिन्होंने साल 2022 में कुल 781 रन बनाए थे साथ ही रोहित शर्मा भी इस सूची में 7वें स्थान पर हैं जिन्होंने साल 2018 में 656 रन बनाए थे। वैसे इशान किशन के पास फिलहाल यानी जिम्बाब्वे के खिलाफ इस टी20 सीरीज में कम से कम सूर्यकुमार यादव और विराट कोहली को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंचने का शानदार मौका है। इशान अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ अगले दो मैचों में 32 रन बना लेते हैं तो सूर्यकुमार को जबकि 80 रन बना लेते हैं तो विराट कोहली से आगे निकल जाएंगे।

एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक T20I रन बनाने वाले शीर्ष भारतीय बल्लेबाज

1164 रन – सूर्यकुमार यादव (वर्ष 2022)

859 रन – अभिषेक शर्मा (वर्ष 2025)

781 रन – विराट कोहली (वर्ष 2022)

733 रन – सूर्यकुमार यादव (वर्ष 2023)

702 रन – इशान किशन (वर्ष 2026)

689 रन – शिखर धवन (वर्ष 2018)

656 रन – रोहित शर्मा (वर्ष 2018)

641 रन – विराट कोहली (वर्ष 2016)

वैभव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मैच में अपनी पारी के दौरान 4 छक्के लगाए, लेकिन वो फिन एलन को पीछे छोड़ने में नाकाम रहे। साल 2026 में टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में वैभव अभी दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

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भारत की तरफ से टी20 में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी बन गए, लेकिन भारत की तरफ से टेस्ट और वनडे में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने इस उम्र में यह कमाल किया था। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)