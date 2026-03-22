सनराइडर्स हैदराबाद में स्टार बल्लेबाजों की कोई कमी नहीं है। इस टीम में अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, इशान किशन, एडन मार्करम जैसे धाकड़ बैटर हैं, लेकिन आईपीएल 2026 में कौन सबसे ज्यादा रन बनाएगा इसके बारे में पूर्व भारतीय बैटर आकाश चोपड़ा ने बताया। यही नहीं उन्होंने ये भी बताया कि इस सीजन में हैदराबाद के लिए कौन सबसे ज्यादा विकेट लेगा।

इशान बनाएंगे टीम के लिए सबसे ज्यादा रन

आकाश चोपड़ा ने आईपीएल 2026 के लिए हैदराबाद की प्लेइंग 11 का भी चयन किया और एक संतुलित टीम चुनी। वहीं उन्होंने बताया कि इस सीजन में हैदराबाद के लिए सबसे ज्यादा रन इशान किशन बनाएंगे तो वहीं सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में हर्षल पटेल पहले स्थान पर रहेंगे।

आकाश चोपड़ा ने कहा कि टीम के लिए इस सीजन में ट्रेविस हेड, लियाम लिविंगस्टोन और अभिषेक शर्मा कुछ ओवर फेंक सकते हैं। नितिश रेड्डी से भी आप जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि टीम की बैटिंग काफी अच्छी है, लेकिन गेंदबाजी ज्यादा अच्छी नजर नहीं आ रही। मोहम्मद शमी दूसरी टीम में चले गए, लेकिन फिर भी उन्होंने बॉलिंग की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया।

आकाश ने इस टीम की संभावना पर बात करते हुए कहा कि टीम कहां तक पहुंचेगी। अगर इस टीम को अपने घर में 7 मैचों में फ्लैट विकेट मिलता है तो काफी कुछ हो सकता है। अगर वो घर में 7 में से 5 मैच जीत जाते हैं और फिर अगले 7 मैचों में से 3 मैच और जीत लेते हैं तो फिर बात बन सकती है। वहीं अवे मैचों में अगर पिच थोड़ी इधर-उधर होती है तो फिर टीम की गेंदबाजी की असली परीक्षा होगी जो ज्यादा अच्छी नहीं दिख रही है।

आईपीएल 2026 के लिए आकाश चोपड़ा द्वारा चुनी गई हैदराबाद की प्लेइंग 11

ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, इशान किशन, हेनरिक क्लासेन, नितिश कुमार रेड्डी, लियाम लिविंगस्टोन, अंकित वर्मा, ब्रायडन कार्स, जयदेव उनादकट, हर्षल पटेल, जीशान अंसारी/शिवांग कुमार/शिवम मावी।

ये खबरें भी पढ़ें

IPL में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले टॉप-10 भारतीय; अभिषेक शर्मा नंबर 1, संजू, सहवाग,यशस्वी से आगे मुरली विजय

‘संजू को कप्तान नहीं बनाना चाहिए’, IPL में लगभग 5000 रन बनाने वाले पूर्व बैटर की दो टूक, कहा- धोनी का आखिरी सीजन