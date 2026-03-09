भारत ने तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया और अपनी धरती पर पहली बार ये खिताब जीतने का कमाल किया। भारत को फाइनल में जीत मिली और इसमें इशान किशन की अर्धशतकीय पारी साथ ही साथ उनकी बेहतरीन फील्डिंग का भी शानदार योगदान रहा। भारत के चैंपियन बनने के बाद हर खिलाड़ी अपने-अपने तरीके से इस जीत के सेलीब्रेट करता नजर आया और इशान ने भी इसे अपनी गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया के साथ सेलीब्रेट किया।

अदिति ने इशान किशन को दी बधाई

भारत की जीत के बाद इशान किशन की गर्लफ्रेंड अदिति मैदान पर आईं और उन्हें गले लगाकर बधाई दी। दोनों की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ऐसा पहली बार हुआ जब इशान इस तरह से खुलकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नजर आए। अदिति और इशान की जो तस्वीर वायरल हो रही है उसमें अदिति ने लाल रंग का टॉप पहना हुआ था और वो काफी खूबसूरत नजर आ रही थीं जबकि इशान किशन ने भारतीय तिरंगा लपेट रखा था।

इशान से उम्र में बड़ी हैं अदिति

इशान किशन और अदिति की उम्र की बात करें तो दोनों के बीच डेढ़ साल का फासला है। इशान किशन का जन्म 18 जुलाई 1998 को पटना में हुआ था और वो 27 साल के हैं। हालांकि 28 जुलाई 2026 को वो 28 साल के हो जाएंगे। वहीं अदिति की बात करें तो उनका जन्म 15 जनवरी 1997 को हुआ था और वो अभी 29 साल की हैं। अदिति पेशे से मॉडल हैं और वो जयपुर, राजस्थान से हैं। वह फेमिना मिस इंडिया 2017 की फाइनलिस्ट थीं और उन्होंने मिस दिवा 2018 का खिताब जीता था।

इशान ने बनाए 317 रन

इशान किशन के लिए ये वर्ल्ड कप काफी खास रहा जिसमें उन्होंने जमकर रन बनाए। फाइनल में इशान ने बेहतरीन पारी खेली और 25 गेंदों पर 4 छक्के और 4 चौकों के साथ 54 रन की अहम पारी खेली और उनका स्ट्राइक रेट इस दौरान 216.00 का रहा। यही नहीं इशान इस टूर्नामेंट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बैटर रहे और 9 मैचों में उन्होंने कुल 317 रन 3 अर्धशतक की मदद से बनाए साथ ही साथ वो ओवरऑल इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर्स की लिस्ट में चौथे नंबर पर रहे।

