इशान किशन ने दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में साउथ जोन के खिलाफ ईस्ट जोन के लिए कप्तानी करते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने चेन्नई के एमए ​​चिदंबरम स्टेडियम में खेले जा रहे फाइनल मुकाबले में पहली पारी में 270 रन बनाए और दूसरी पारी में 98 गेंदों पर 80 रन बनाए।

दलीप ट्रॉफी में विकेटकीपर-बल्लेबाज द्वारा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद इशान ने चौथे दिन बुधवार (9 सितंबर) को अर्धशतक जड़कर इतिहास रच दिया। इशान के नाम अब टूर्नामेंट में एक मैच (दोनों पारी मिलाकर) में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड हो गया है। उन्होंने 350 रन बनाकर 16 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया।

इशान किशन ने दिनेश कार्तिक का रिकॉर्ड तोड़ा

झारखंड के बाएं हाथ के बैटर इशान किशन ने दलीप ट्रॉफी फाइनल में 350 रन बनाए हैं। उन्होंने दिनेश कार्तिक का रिकॉर्ड तोड़ा दिया, जिन्होंने साउथ जोन के लिए वेस्ट जोन के खिलाफ 2026 में 350 रन बनाए थे। रमन लांबा ने 1987 ने नॉर्थ जोन के लिए वेस्ट जोन के खिलाफ 320 रन बनाए थे। यूसुफ पठान ने वेस्ट जोन के लिए साउथ जोन के खिलाफ 2010 में 318 रन बनाए थे। केएल राहुल ने 2014 में सेंट्रल जोन के खिलाफ साउथ जोन के लिए 315 रन बनाए।

दलीप ट्रॉफी के एक मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी

खिलाड़ी रन टीम विपक्षी टीम वर्ष इशान किशन 350 ईस्ट जोन साउथ जोन 2026 दिनेश कार्तिक 333 साउथ जोन वेस्ट जोन 2010 रमन लांबा 320 नॉर्थ जोन वेस्ट जोन 1987 यूसुफ पठान 318 वेस्ट जोन साउथ जोन 2010 केएल राहुल 315 साउथ जोन सेंट्रल जोन 2014

इशान-शिखर के अर्धशतक

ईस्ट जोन ने साउथ जोन के खिलाफ दलीप ट्रॉफी फाइनल पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। उसने चौथे दिन का खेल 584 रन की बड़ी बढ़त के साथ खत्म किया। पूरी खबर पढ़ें।