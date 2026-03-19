सनराइजर्स हैदराबाद ने बड़ा फैसला लेते हुए आईपीएल 2026 में अपने शुरुआती मैचों के लिए इशान किशन को कप्तान जबकि अभिषेक शर्मा को टीम का उप-कप्तान नियुक्त किया। दरअसल पैट कमिंस इंजरी से उबर रहे हैं और वो शुरू के कुछ मैचों में नहीं खेल पाएंगे। कमिंस के नहीं होने की वजह से उनकी जगह टीम में तेज गेंदबाज ईशान मलिंगा या फिर बायडन कार्स को प्लेइंग 11 में जगह दी जा सकती है।

पहली बार आईपीएल में कप्तानी करेंगे इशान

इशान किशन नई भूमिका में होंगे और वो टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे। इशान पहली बार आईपीएल में किसी टीम के लिए कप्तान की भूमिका में दिखेंगे। अब इशान के पास तीन-तीन जिम्मेदारियां होंगी और वो इससे किस तरह से पार पाते हैं ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। हालांकि इशान के पास कप्तानी का अनुभव है और वो इसका फायदा उठाते नजर आ सकते हैं।

नंबर 3 पर होंगे इशान किशन

कप्तान इशान बल्लेबाजी क्रम में तीसरे नंबर पर होंगे जबकि विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी भी उन्हीं के हाथों में होगी। हैदराबाद के लिए ओपनर करते हुए अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड नजर आएंगे। टीम की बैटिंग क्रम में चौथे नंबर पर नितिश कुमार रेड्डी होंगे जो तेज गेंदबाजी भी कर लेते हैं जबकि पांचवें स्थान पर हेनरिक क्लासेन होंगे।

टीम में 3 तेज गेंदबाजों को मिल सकता है मौका

इसके बाद यानी छठे नंबर पर लियाम लिविंगस्टोन होंगे जो शानदार बल्लेबाज होने के साथ-साथ एक अच्छा स्पिन विकल्प भी उपलब्ध करवाते हैं और वो हर्ष दुबे का साथ निभाते नजर आएंगे। हर्ष दुबे भी स्पिनर होने के साथ बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। अनिकेत वर्मा फिनिशर के रोल में होंगे। टीम की तेज गेंदबाजी लाइनअप में हर्षल पटेल और जयदेव उनादकट होंगे जबकि ईशान या कार्स में से कोई एक प्लेइंग 11 में हो सकता है।

आईपीएल 2026 में शुरुआती मैचों के लिए हैदराबाद की संभावित प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, इशान किशन (कप्तान, विकेटकीपर), नितिश कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासेन, लियान लिविंगस्टोन, अनिकेत वर्मा, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा/ ब्रायडन कार्स।

इम्पैक्ट प्लेयर- जीशान अंसार, शिवम मावी।

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