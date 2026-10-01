इशान किशन ने एशियन गेम्स 2026 के सेमीफाइनल मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ गजब का पारी खेली और एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। इशान अब टी20आई में नंबर 5 या उससे नीचे बैटिंग करते हुए भारत के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बैटर बन गए। श्रीलंका के खिलाफ इशान ने नाबाद 80 रन की पारी खेली और इस दौरान उन्होंने 5 छक्के और 4 चौके लगाए जबकि उनका स्ट्राइक रेट 173.91 का रहा।

इशान ने तोड़ा मनीष पांडे का 8 साल पुराना रिकॉर्ड

इशान ने श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 80 रन की पारी खेली और उन्होंने मनीष पांडे का 8 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। इशान किशन ने इस मैच में 5वें नंबर पर खेलते हुए ये स्कोर बनाया और वो अब भारत की तरफ से टी20आई में नंबर 5 उससे नीचे खेलते हुए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बैटर बने। इससे पहले मनीष के नाम पर ये रिकॉर्ड था जिन्होंने 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में नाबाद 79 रन की पारी खेली थी। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर युवराज सिंह हैं जिन्होंने साल 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाबाद 77 रन की पारी खेली थी।

T20I में नंबर 5 या उससे नीचे खेलते हुए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप-6 बैटर

80* रन – इशान किशन vs SL, निशिंन, 2026

79* रन – मनीष पांडे vs SA, सेंचुरियन, 2018

77* रन – युवराज सिंह vs AUS, राजकोट, 2013

71* रन – हार्दिक पांड्या vs AUS, मोहाली, 2022

69* रन – रिंकू सिंह vs AFG, बेंगलुरु, 2024

68* रन – रिंकू सिंह vs SA, ग्वालियर, 2023

इशान ने युवी,धवन, अभिषेक समेत 6 बल्लेबाजों को छोड़ा पीछे

इशान किशन ने नाबाद 80 रन की पारी खेली और टी20आई में नॉकआउट मुकाबलों में ये उनकी दूसरी 50 प्लस पारी रही। अब वो भारत की तरफ से नॉकआउट मुकाबलों में 50 प्लस की पारी खेलने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में संजू सैमसन, तिलक वर्मा और रोहित शर्मा के साथ संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर आ गए। इन सभी ने भी नॉआउट मैचों में 2-2 बार 50 प्लस की पारी खेलने का कमाल किया है। वहीं इशान किशन ने शिखर धवन, गौतम गंभीर, यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा, युवराज सिंह और हार्दिक पंड्या को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने एक-एक बार नॉकआउट मैचों में 50 प्लस की पारी खेली है।

T20I नॉकआउट में भारत के लिए सर्वाधिक 50+ स्कोर

5 – विराट कोहली (7 पारी)

2 – इशान किशन (3 पारी)

2 – संजू सैमसन (4 पारी)

2 – तिलक वर्मा (6 सराय)

2 – रोहित शर्मा (10 पारी)

1 – शिखर धवन (2 पारी)

1 – गौतम गंभीर (2 पारी)

1 – यशस्वी जयसवाल (2 पारी)

1 – अभिषेक शर्मा (4 पारी)

1 – युवराज सिंह (4 पारी)

1 – हार्दिक पंड्या (5 पारी)

रोहित-गिल बराबरी पर, कोहली नंबर 1; भारत-वेस्टइंडीज दूसरे वनडे के बाद सबसे ज्यादा चौके-छक्के लगाने वाले टॉप-5 बैटर

भारत-वेस्टइंडीज के बीच खेले गए 2 वनडे मुकाबलों के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में विराट कोहली पहले नंबर पर हैं जबकि चौके लगाने के मामले में शुभमन गिल शीर्ष पर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)