टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज इशान किशन ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में अपनी 81 रन की पारी के दौरान कुल 11 बाउंड्रीज लगाए जिसमें 2 छक्के और 9 चौके शामिल थे। इन 11 बाउंड्रीज की मदद से इशान ने पाकिस्तानी बैटर बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ दिया और टी20आई में एक कैलैंडर वर्ष में सबसे ज्यादा बाउंड्रीज लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में 5वें नंबर पर आ गए।

इशान ने तोड़ा बाबर का रिकॉर्ड

इशान किशन ने साल 2026 में अब तक खेले टी20आई मैचों में कुल 123 बाउंड्रीज लगाए हैं जिसमें 82 चौके और 41 छक्के शामिल हैं। इशान ने बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने साल 2021 में टी20आई में कुल 116 बाउंड्रीज लगाए थे जिसमें 99 चौके और 17 छक्के शामिल थे। इशान अब टी20आई में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा बाउंड्रीज लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 5वें नंबर पर आ गए जबकि बाबर आजम अब छठे नंबर पर खिसक गए।

इस लिस्ट में पहले नंबर पर भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव हैं जिन्होंने साल 2022 में कुल 174 बाउंड्रीज लगाए थे जिसमें 106 चौके और 68 छक्के शामिल थे वहीं इस सूची में पहले नंबर पर पाकिस्तानी बैटर मोहम्मद रिजवान हैं जिन्होंने साल 2021 में कुल 161 बाउंड्रीज लगाए थे जिसमें 119 चौके और 42 छक्के शामिल थे। वहीं भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं जिन्होंने साल 2025 में कुल 139 बाउंड्रीज लगाए थे जिसमें 85 चौके और 54 छक्के शामिल थे।

एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा बाउंड्रीज लगाने वाले टॉप-10 बैटर्स (फुल-मेंबर्स)

174 बाउंड्रीज (106 चौके और 68 छक्के) – सूर्यकुमार यादव (2022)

161 बाउंड्रीज (119 चौके और 42 छक्के) – मोहम्मद रिजवान (2021)

139 बाउंड्रीज (85 चौके और 54 छक्के) – अभिषेक शर्मा (2025)

135 बाउंड्रीज (109 चौके और 26 छक्के) – ब्रायन बेनेट (2025)

123 बाउंड्रीज (82 चौके और 41 छक्के) – इशान किशन (2026)

116 बाउंड्रीज (99 चौके और 17 छक्के) – बाबर आजम (2021)

110 बाउंड्रीज (90 चौके और 20 छक्के) – पॉल स्टर्लिंग (2019)

104 बाउंड्रीज (61 चौके और 43 छक्के) – सूर्यकुमार यादव (2023)

103 बाउंड्रीज (67 चौके और 36 छक्के) – केविन ओ’ब्रायन (2019)

103 बाउंड्रीज (58 चौके और 45 छक्के) – साहिबजादा फरहान (2025)

वैभव ने बाबर आजम को छोड़ा पीछे, इशान नंबर 1; 2026 में टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-15 बल्लेबाज

वैभव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में 20 रन की पारी खेली, लेकिन उन्होंने बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया। वैभव अब साल 2026 में टी20 क्रिकेट में बाबर से ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन गए हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)