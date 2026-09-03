भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी जिसकी शुरुआत दिल्ली में 13 सितंबर से होगी। इस टी20 सीरीज के पहले ही मैच में भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज इशान किशन की निगाहें एमएस धोनी के महारिकॉर्ड को तोड़ने पर होगी। इशान को अगर पहले मैच की प्लेइंग इलेवन में मौका मिलता है और अगर वो विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी निभाते हैं तो वो धोनी को पीछे छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें कम से कम 10 रन बनाने होंगे।

धोनी का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब इशान किशन

अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मैच में 10 रन बनाते ही इशान किशन टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की तरफ से बतौर विकेटकीपर-बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन जाएंगे। फिलहाल इस लिस्ट में धोनी पहले नंबर पर हैं जिन्होंने टी20आई में बतौर विकेटकीपर 98 मैचों में कुल 1617 रन बनाए थे। इशान किशन लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं जिन्होंने अब तक खेले 55 मैचों में बतौर विकेटकीपर-बल्लेबाज कुल 1608 रन बनाए हैं।

इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर संजू सैमसन हैं जिन्होंने टी20आई में अब तक खेले 66 मैचों में बतौर विकेटकीपर-बल्लेबाज कुल 1432 रन बनाए हैं जबकि ऋषभ पंत लिस्ट में चौथे स्थान पर मौजूद हैं जिन्होंने अब तक खेले 76 मैचों में कुल 1209 रन बनाए हैं। वहीं दिनेश कार्तिक इस सूची में 5वें स्थान पर मौजूद हैं जिन्होंने बतौर विकेटकीपर-बल्लेबाज 59 मैचों में कुल 686 रन बनाए थे। इशान ओवरऑल टी20आई में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 10वें नंबर पर हैं और धोनी को पीछे छोड़कर वो 9वें स्थान पर आ जाएंगे।

T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज

एमएस धोनी- 98 मैच- 1617 रन

इशान किशन- 55 मैच- 1608 रन

संजू सैमसन- 66 मैच- 1432 रन

ऋषभ पंत- 76 मैच- 1209 रन

दिनेश कार्तिक- 59 मैच- 686 रन

वैभव सूर्यवंशी नंबर 1, रिंकू सिंह टॉप-10 से बाहर; दलीप ट्रॉफी 2026 में बेस्ट स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले शीर्ष-11 बैटर

दलीप ट्रॉफी 2026 में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में वैभव पहले स्थान पर हैं तो वहीं रिंकू सिंह टॉप-10 से बाहर हैं। इस लिस्ट में इशान किशन छठे स्थान पर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

संजू सैमसन नंबर 2, डिकॉक टॉप पर, इशान-कामरान एक साथ; T20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप-3 विकेटकीपर

टी20 क्रिकेट में बतौर विकेटकीपर सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप-3 बल्लेबाजों में संजू सैमसन दूसरे नंबर पर हैं जबकि इशान किशन और पाकिस्तान के पूर्व बैटर कामरान अकमल लिस्ट में एक साथ इस स्थान पर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)