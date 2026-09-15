इशान किशन ने साल 2026 में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में अपना जलवा बिखेरा है। टीम इंडिया के लिए टी20 इंटरनेशनल में वह मौजूदा साल के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज साबित हो रहे हैं। अगर 2026 में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने की बात करें तो अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 में 42 रन बनाने के बाद किशन जो रूट से भी आगे निकल गए हैं।
इशान किशन साल 2026 में अब तक 1000 रनों का आंकड़ा पार करने वाले सिर्फ दूसरे खिलाड़ी बने हैं। उनसे पहले सिर्फ इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने ही ऐसा किया था। जबकि जो रूट अभी 1000 रनों से 3 रन पीछे हैं। इशान ने इस साल भारत के लिए कुल 29 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं जिसमें 28 पारियों में उनके नाम 1028 रन दर्ज हो गए हैं।
अभिषेक शर्मा टॉप 20 में भी नहीं
अगर सिर्फ भारतीयों की बात करें तो अभिषेक शर्मा साल 2026 में भारत के लिए सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं। मगर दुनिया के सभी बल्लेबाजों की ओवरऑल लिस्ट में अभिषेक टॉप 20 में भी नहीं हैं। इशान किशन टॉप 10 में मौजूद अकेले भारतीय हैं।
अभिषेक सिर्फ टी20 इंटरनेशनल भारत के लिए खेलते हैं और इस साल उन्होंने 24 मैचों की 24 पारियों में 596 रन बनाए हैं। वह लिस्ट में 26वें स्थान पर हैं। भारत के वनडे व टेस्ट कप्तान शुभमन गिल भारतीयों के मामले में दूसरे स्थान पर हैं और उन्होंने 2026 में 12 मैचों की 12 पारियों में 761 रन बनाए हैं। वह ओवरऑल लिस्ट में 13वें स्थान पर हैं।
साल 2026 में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|औसत
|गेंदें
|स्ट्राइक रेट
|100s
|50s
|0s
|4s
|6s
|हैरी ब्रूक (इंग्लैंड)
|29
|33
|4
|1293
|136*
|44.58
|1138
|113.62
|2
|9
|1
|124
|42
|ईशान किशन (भारत)
|29
|28
|0
|1028
|125
|36.71
|613
|167.69
|2
|6
|2
|109
|50
|जो रूट (इंग्लैंड)
|13
|19
|5
|997
|160
|71.21
|1365
|73.04
|2
|8
|0
|103
|2
|डैरिल मिचेल (न्यूजीलैंड)
|24
|23
|4
|914
|137
|48.10
|1099
|83.16
|3
|3
|1
|87
|21
|करणबीर सिंह (ऑस्ट्रिया)
|24
|24
|3
|895
|164
|42.61
|484
|184.91
|2
|4
|2
|72
|78
|जान फ्राइलिंक (नामीबिया)
|25
|25
|1
|865
|110
|36.04
|890
|97.19
|2
|6
|1
|66
|27
|जैकब बेथेल (इंग्लैंड)
|26
|28
|1
|856
|154
|31.70
|1033
|82.86
|2
|5
|3
|88
|21
|तंजिद हसन (बांग्लादेश)
|23
|26
|2
|837
|107
|34.87
|918
|91.17
|2
|7
|3
|76
|30
|शाय होप (वेस्टइंडीज)
|22
|23
|3
|797
|112
|39.85
|1067
|74.69
|1
|6
|2
|60
|25
|दीपेंद्र सिंह ऐरी (नेपाल)
|24
|21
|4
|777
|100
|45.70
|774
|100.38
|1
|7
|0
|62
|20
अभिषेक शर्मा का बेहतरीन रिकॉर्ड, दुनिया के 112 बल्लेबाज नहीं कर पाए ऐसा; इशान किशान के साथ रोहित शर्मा को भी छोड़ा पीछे
अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में 32 गेंद पर 82 रन की तूफानी पारी खेली। इस पारी में उन्होंने राशिद खान के खिलाफ एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसे दुनिया के 112 बल्लेबाज पहले नहीं कर पाए थे। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर