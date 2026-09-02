भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज इशान किशन ने साल 2026 में तकरीबन दो साल के इंतजार के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की थी। उनकी वापसी इतनी दमदार रही कि वह इस साल तीनों फॉर्मेट में मिलाकर दूसरे सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। इस मामले में वह दिग्गज जो रूट से भी आगे हैं। वहीं इस लिस्ट में नंबर 1 पर हैं हैरी ब्रूक जो इकलौते 1000 प्लस रन इस साल बनाने वाले खिलाड़ी हैं।
इशान किशन भी आगामी अफगानिस्तान सीरीज में इस साल 1000 रनों का आंकड़ा पार कर सकते हैं। उनके नाम अब तक 986 रन सभी फॉर्मेट मिलाकर दर्ज हैं। हालांकि, इशान ने भारत के लिए इस साल टी20 और वनडे ही खेले हैं। वह टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं हैं। जबकि हैरी ब्रूक इंग्लैंड के लिए तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। खास बात यह भी है कि टॉप 10 की इस लिस्ट में इशान अकेले भारतीय हैं।
शुभमन गिल टॉप 10 से बाहर
उनके बाद इस साल भारत के लिए शुभमन गिल के नाम सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन का रिकॉर्ड दर्ज है। शुभमन ने 2026 में अब तक 12 मैचों की 12 पारियों में 761 रन बनाए हैं। वह इस लिस्ट के टॉप10 में नहीं हैं लेकिन 12वें स्थान पर हैं। उनके बाद श्रेयस अय्यर ने 530 रन 2026 में भारत के लिए बनाए हैं। जबकि टॉप 10 की इस लिस्ट में इंग्लैंड के सबसे ज्यादा तीन खिलाड़ी मौजूद हैं।
साल 2026 में अब तक सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|औसत
|गेंदें
|स्ट्राइक रेट
|100s
|50s
|0s
|4s
|6s
|हैरी ब्रूक (इंग्लैंड)
|28
|32
|4
|1218
|136*
|43.50
|1041
|117.00
|2
|8
|1
|118
|42
|इशान किशन (भारत)
|28
|27
|0
|986
|125
|36.51
|580
|170.00
|2
|6
|2
|104
|49
|जो रूट (इंग्लैंड)
|12
|17
|4
|927
|160
|71.30
|1278
|72.53
|2
|7
|0
|95
|2
|डैरिल मिचेल (न्यूजीलैंड)
|24
|23
|4
|914
|137
|48.10
|1099
|83.16
|3
|3
|0
|87
|21
|करणवीर सिंह (ऑस्ट्रिया)
|24
|24
|3
|895
|164
|42.61
|484
|184.91
|2
|4
|4
|72
|78
|जैकब बेथल (इंग्लैंड)
|26
|28
|1
|856
|154
|31.70
|1033
|82.86
|2
|5
|3
|88
|21
|तंजिद हसन (बांग्लादेश)
|23
|26
|2
|837
|107
|34.87
|918
|91.17
|2
|7
|3
|76
|30
|शाय होप (वेस्टइंडीज)
|22
|23
|3
|797
|112
|39.85
|1067
|74.69
|1
|6
|2
|60
|25
|जैन फ्राइलिंक (नामीबिया)
|20
|20
|1
|776
|110
|40.84
|811
|95.68
|2
|5
|0
|59
|22
|नजमुल हुसैन शांतो (बांग्लादेश)
|17
|21
|2
|767
|105
|40.36
|1187
|64.61
|2
|4
|3
|85
|8
नमन धीर नंबर 1, अभिषेक-प्रभसिमरन टॉप 3 में, शेर ए पंजाब लीग में मोहाली-लुधियाना मैच के बाद सबसे ज्यादा 6 लगाने वाले शीर्ष 10 बैटर
शेर ए पंजाब टी20 लीग के छठे मैच में लुधियाना लायंस ने मोहाली किंग्स को 7 विकेट से हराया। इस मैच के बाद अंकतालिका में लुधियाना नंबर 1 बनी। वहीं टॉप 10 सिक्सर किंग में नमन धीर टॉप पर हैं तो अभिषेक शर्मा और प्रभसिमरन सिंह टॉप 3 में मौजूद हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर