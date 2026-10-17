भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला जा रहा 5 मैचों की टी20 सीरीज का समापन हो चुका है। इस सीरीज का 5वां मैच बारिश की वजह से पूरा नहीं खेला जा सका और मैच को रद्द कर दिया गया। 5वें मैच में भारत की तरफ से इशान किशन ने 30 रन की जोरदार पारी खेली और वो इस टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में अभिषेक शर्मा से आगे निकल गए जबकि शाई होप पहले नंबर पर रहे। सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले मे कीमो पॉल ने बाजी मारी।

भारत-वेस्टइंडीज टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप पहले नंबर पर रहे जिन्होंने 5 मैचों में 261 रन बनाए तो वहीं दूसरे नंबर पर शेरफेन रदरफोर्ड रहे जिनके बल्ले से 5 मैचों में 221 रन निकले। तीसरे स्थान पर 5 मैचों में 181 रन बनाकर भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर रहे जबकि 5 मैचों में 168 रन बनाने वाले संजू सैमसन चौथे तो वहीं इशान किशन 5वें स्थान पर रहे जिन्होंने 5 मैचों में 153 रन बनाए जबकि अभिषेक शर्मा ने 5 मैचों में 145 रन बनाए और छठे स्थान पर रहे।

इस टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट वेस्टइंडीज के स्पिनर कीमो पॉल ने चटकाए और उन्होंने 3 मैचों में 8 विकेट लिए जबकि शमर स्प्रिंगर 5 मैचों में 7 विकेट लेकर दूसरे स्थान पर रहे। तीसरे नंबर पर रोस्टन चेज रहे जिन्होंने 5 मैचों में 7 विकेट चटकाए जबकि अर्शदीप सिंह ने 5 मैचों में 5 विकेट लिए और वो चौथे स्थान पर रहे। नमन धीर ने भी 5 मैचों में 5 विकेट हासिल किए और वो 5वें स्थान पर रहे। अर्शदीप सिंह और नमन धीर ने 5-5 विकेट लिए, लेकिन बेस्ट इकॉनामी रेट के आधार पर अर्शदीप, नमन से आगे रहे।

भारत-वेस्टइंडीज टी20 सीरीज के टॉप-10 बैटर-बॉलर

बल्लेबाज मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट 4 6 शाई होप 5 4 261 130.5 190.51 17 20 शेरफेन रदरफोर्ड 5 4 221 73.67 188.89 19 15 श्रेयस अय्यर 5 5 181 45.25 205.68 17 9 संजू सैमसन 5 5 168 33.6 195.35 18 9 इशान किशन 5 5 153 38.25 191.25 20 6 अभिषेक शर्मा 5 5 145 29 181.25 14 9 तिलक वर्मा 5 4 122 40.67 187.69 9 6 शिमरोन हेटमायर 5 4 81 20.25 197.56 11 4 नितीश कुमार रेड्डी 2 2 62 31 182.35 4 4 कामिल पूरन 3 3 58 19.33 145 6 3

गेंदबाज मैच ओवर गेंद विकेट औसत रन 4-विकेट 5-विकेट कीमो पॉल 3 10 60 8 14.13 113 0 1 शमर स्प्रिंगर 5 14.4 88 7 26.14 183 0 0 रोस्टन चेज 5 15.4 94 6 23.67 142 0 0 अर्शदीप सिंह 5 16 96 5 35 175 0 0 नमन धीर 5 10 60 5 22.8 114 0 0 मयंक यादव 4 15 90 4 40.5 162 0 0 अक्षर पटेल 5 13.4 82 4 41.75 167 0 0 गुडाकेश मोती 4 10 60 3 32 96 0 0 कुलदीप यादव 2 8 48 3 28.67 86 0 0 शमर जोसेफ 5 12.3 75 3 60.33 181 0 0

इशान किशन टॉप-5 से बाहर, अभिषेक नंबर 1; T20I में 200+ टीम टोटल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले शीर्ष-10 बैटर

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 प्लस टीम टोटल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में अभिषेक शर्मा पहले नंबर पर हैं जबकि संजू सैमसन दूसरे स्थान पर हैं। इस लिस्ट में इशान किशन शीर्ष-5 से बाहर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)