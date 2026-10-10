भारत के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में रांची में शाई होप ने गजब की पारी खेली और नाबाद 102 रन 45 गेंदों पर ठोक दिए। साई होप ने अपनी इस पारी के दौरान 9 छक्के और 6 चौके लगाए। इन 9 छक्कों के दम पर शाई होप अब भारत-वेस्टइंडीज टी20 सीरीज के दो मैचों के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैटर बन गए।

वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने रांची में अपनी पारी के दौरान 3 छक्के और 3 चौके लगाते हुए 18 गेंदों पर 222.22 की स्ट्राइक रेट के साथ 40 रन की शानदार पारी खेली। श्रेयस ने इन 3 छक्कों के दम पर सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में टॉप-3 में एंट्री मार ली। हालांकि इस टी20 सीरीज के पहले दो मैचों के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-6 बल्लेबाजों की लिस्ट में इशान किशन और अभिषेक शर्मा आखिरी पायदान यानी छठे स्थान पर हैं।

श्रेयस अय्यर हैं नंबर 3, 2 मैचों में लगाए हैं 9 छक्के

भारत-वेस्टइंडीज 5 मैचों की टी20 सीरीज के पहले दो मैचों के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर शाई होप हैं जिन्होंने 2 मैचों में अब तक कुल 11 छक्के लगाए हैं जबकि दूसरे स्थान पर शेरफेन रदरफोर्ड हैं जिन्होंने 2 मैचों में 10 छक्के जड़े हैं। श्रेयस अय्यर 2 मैचों में 9 छक्कों के साथ तीसरे स्थान पर जगह बना ली है तो वहीं संजू सैमसन और रोमारियो शेफर्ड 4-4 छक्कों के साथ चौथे स्थान पर हैं। इशान किशन और अभिषेक ने अब तक खेले 2 मैचों में 2-2 छक्के लगाे हैं और दोनों संयुक्त रूप से छठे नंबर पर हैं।

भारत-वेस्टइंडीज दूसरे टी20 के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-6 बल्लेबाज

श्रेयस मैच पारी रन छक्के शाई होप 2 2 154 11 शेरफेन रदरफोर्ड 2 2 140 10 श्रेयस अय्यर 2 2 142 9 संजू सैमसन 2 2 93 4 रोमारियो शेफर्ड 2 2 41 4 तिलक वर्मा 2 1 44 3 इशान किशन 2 2 80 2 अभिषेक शर्मा 2 2 41 2

इशान किशन टॉप-3 से बाहर, शाई होप ने श्रेयस को छोड़ा पीछे; भारत-वेस्टइंडीज दूसरे टी-20 के बाद शीर्ष-5 बैटर-बॉलर

वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में 82 रन की पारी खेलने वाले संजू सैमसन अब सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप-5 में शामिल हो गए जबकि इशान किशन फिलहाल टॉप-3 से बाहर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

तिलक ने तोड़ा कोहली-दुबे का रिकॉर्ड, हार्दिक पंड्या नंबर 1; T20I में 20वें ओवर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-8 भारतीय

तिलक वर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में पहली पारी की 20वें ओवर में तीन छक्के लगाए और विराट कोहली व शिवम दुबे का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारत को इस मैच में 6 विकेट से हार मिली। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)