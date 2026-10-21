भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत 22 अक्टूबर से होगी और दोनों देशों के बीच पहला मुकाबला क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की घरेलू टी20 सीरीज खेली थी जो 2-2 से बराबर रहा था और अब भारत की नजर कीवी टीम के खिलाफ सीरीज में जीत हासिल करने पर होगी।

भारत-वेस्टइंडीज के बीच खेले गए टी20 सीरीज के दौरान जमकर छक्के लगे थे और दोनों देशों के खिलाड़ियों ने मिलकर 5 मैचों की टी20 सीरीज में कुल 105 छक्के लगाए थे और अब एक बार फिर से न्यूजीलैंड में भी जमकर चौके-छक्के लगते नजर आ सकते हैं। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20आई में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो इसमें सूर्यकुमार यादव पहले स्थान मौजूद हैं।

इशान-अभिषेक हैं टॉप-2 से बाहर

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20आई में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सूर्यकुमार पहले स्थान पर हैं जिन्होंने 14 मैचों में कुल 29 छक्के लगाए हैं जबकि इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा हैं जिन्होंने 17 मैचों में 27 छक्के लगाए हैं। तीसरे स्थान पर इशान किशन हैं जिन्होंने 12 मैचों में 22 छक्के लगाए हैं तो वहीं चौथे स्थान पर अभिषेक शर्मा हैं जिन्होंने 6 मैचों में कुल 22 छक्के लगाए हैं।

कीवी टीम के खिलाफ टी20आई में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में शिवम दुबे 5वें स्थान पर हैं जिन्होंने 11 मैचों में अब तक 16 सिक्स जड़े हैं जबकि संजू सैमसन इस सूची में 8वें स्थान पर हैं जिन्होंने 8 मैचों में 11 छक्के लगाए हैं। इस लिस्ट में 9वें नंबर पर श्रेयस अय्यर हैं जिन्होंने 13 मैचों में 10 छक्के लगाए हैं जबकि 10वें स्थान पर विराट कोहली हैं जिन्होंने 10 मैचों में कुल 8 छक्के लगाए थे।

न्यूजीलैंड के खिलाफ T20I में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 भारतीय

सूर्यकुमार यादव – 29 छक्के (14 मैच)

रोहित शर्मा – 27 छक्के (17 मैच)

इशान किशन – 22 छक्के (12 मैच)

अभिषेक शर्मा – 18 छक्के (6 मैच)

शिवम दुबे – 16 छक्के (11 मैच)

केएल राहुल – 13 छक्के (8 मैच)

हार्दिक पांड्या – 12 छक्के (19 मैच)

संजू सैमसन – 11 छक्के (8 मैच)

श्रेयस अय्यर – 10 छक्के (13 मैच)

विराट कोहली – 8 छक्के (10 मैच)

शाई होप टॉप पर, श्रेयस-संजू-अभिषेक नंबर 3; भारत-वेस्टइंडीज टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बैटर

इस टी20 सीरीज में शाई होप ना सिर्फ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर रहे बल्कि सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में भी पहले स्थान पर रहे। होप ने 5 मैचों में कुल 20 छक्के लगाए जबकि दूसरे स्थान पर भी वेस्टइंडीज के बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ट रहे जिन्होंने भी 5 मैचों में 15 छक्के जड़े। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)