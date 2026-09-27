एशियन गेम्स 2026 में भारत को अपने पहले मैच में अफगानिस्तान से भिड़ना है। ये भारत का क्वार्टर फाइनल मैच होगा और इसमें जीत के साथ ही भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगा। भारत-अफगानिस्तान मुकाबले में टीम इंडिया जीत के लिए फेवरेट है और इस मैच में भारतीय टीम कोई भी चूक नहीं करना चाहेगी और पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरेगी।

अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले के दौरान भारतीय ओपनर संजू सैसमन के पास हैरी ब्रुक को पीछे छोड़ने का मौका होगा जबकि इशान किशन के पास शिमरोन हेटमायर को पीछे छोड़ने का शानदार मौका होगा। संजू सैमसन अगर अफगानिस्तान के खिलाफ 3 छक्के लगा देते हैं तो वो हैरी ब्रुक को साल 2026 में टी20आई में छक्के लगाने के मामले में पीछे छोड़ देंगे जबकि इशान किशन एक छक्के के साथ ही हेटमायर से आगे निकल जाएंगे।

भारत-अफगानिस्तान के बीच सोमवार को होने वाले इस मुकाबले से पहले बात अगर साल 2026 में टी20आई में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की करें तो इस लिस्ट में अभिषेक शर्मा 27 मैचों में 53 छक्के लगाकर अभिषेक शर्मा दूसरे नंब पर हैं जबकि इशान किशन 27 मैचों में 44 छक्कों के साथ शिमरोन हेटमायर के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं। इस लिस्ट में भारतीय ओपनर संजू सैमसन 18 मैचों में 36 छक्के लगा चुके संजू सैमसन, कुशल भुरतेल के साथ एक साथ 7वें स्थान पर हैं। (ये आंकड़े खबर लिखे जाने तक के हैं जिसमें बाद में बदलाव हो सकते हैं।)

2026 में टी20आई में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज

प्लेयर साल मैच पारी नाबाद रन बेस्ट स्कोर औसत गेंद स्ट्राइक रेट 100 50 0 4 6 करनवीर सिंह 2026-2026 24 24 3 895 164 42.61 484 184.91 2 4 2 72 78 अभिषेक शर्मा 2026-2026 27 27 1 743 108 28.57 363 204.68 1 6 7 75 53 शिमरोन हेटमायर 2026-2026 16 16 2 566 85 40.42 313 180.83 0 3 0 39 44 इशान किशन 2026-2026 27 27 1 905 103 34.8 529 171.07 1 6 2 95 44 धीरेन गोंडारिया 2026-2026 15 14 3 603 94 54.81 351 171.79 0 6 1 46 43 हमजा खान 2026-2026 21 21 4 682 164* 40.11 472 144.49 1 5 2 57 41 हैरी ब्रुक 2026-2026 19 18 4 690 114* 49.28 365 189.04 2 3 0 56 38 कुशर भुरतेज 2026-2026 12 12 1 522 129 47.45 290 180 2 2 1 49 36 संजू सैमसन 2026-2026 18 18 1 526 97* 30.94 293 179.52 0 5 2 49 36 आदिल बट्ट 2026-2026 11 11 2 532 116 59.11 305 174.42 3 2 0 53 35 शिवम दुबे 2026-2026 27 22 7 502 66 33.46 295 170.16 0 2 1 30 35 हामिद शाह 2026-2026 9 9 1 531 95 66.37 326 162.88 0 5 0 41 32 डेवाल्ड ब्रेविस 2026-2026 16 14 1 454 75* 34.92 293 154.94 0 2 0 27 32 ओलिपा गेराल्ड 2026-2026 9 9 3 375 95 62.5 205 182.92 0 3 1 25 31 दसुन शनाका 2026-2026 18 17 1 372 76* 23.25 225 165.33 0 3 1 14 31

रोहित-युवराज-द्रविड़ नंबर 3, कोहली टॉप पर; वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में भारत की तरफ से शतक लगाने वाले टॉप-5 बैटर

वेस्टइंडीज के खिलाफ विराट कोहली ने अब तक कुल 43 मैच खेले हैं और इन मैचों में उन्होंने कुल 9 शतक लगाए हैं और वो इस टीम के खिलाफ भारत की तरफ से वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बैटर भी हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)