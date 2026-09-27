एशियन गेम्स 2026 में भारत को अपने पहले मैच में अफगानिस्तान से भिड़ना है। ये भारत का क्वार्टर फाइनल मैच होगा और इसमें जीत के साथ ही भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगा। भारत-अफगानिस्तान मुकाबले में टीम इंडिया जीत के लिए फेवरेट है और इस मैच में भारतीय टीम कोई भी चूक नहीं करना चाहेगी और पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरेगी।
अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले के दौरान भारतीय ओपनर संजू सैसमन के पास हैरी ब्रुक को पीछे छोड़ने का मौका होगा जबकि इशान किशन के पास शिमरोन हेटमायर को पीछे छोड़ने का शानदार मौका होगा। संजू सैमसन अगर अफगानिस्तान के खिलाफ 3 छक्के लगा देते हैं तो वो हैरी ब्रुक को साल 2026 में टी20आई में छक्के लगाने के मामले में पीछे छोड़ देंगे जबकि इशान किशन एक छक्के के साथ ही हेटमायर से आगे निकल जाएंगे।
भारत-अफगानिस्तान के बीच सोमवार को होने वाले इस मुकाबले से पहले बात अगर साल 2026 में टी20आई में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की करें तो इस लिस्ट में अभिषेक शर्मा 27 मैचों में 53 छक्के लगाकर अभिषेक शर्मा दूसरे नंब पर हैं जबकि इशान किशन 27 मैचों में 44 छक्कों के साथ शिमरोन हेटमायर के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं। इस लिस्ट में भारतीय ओपनर संजू सैमसन 18 मैचों में 36 छक्के लगा चुके संजू सैमसन, कुशल भुरतेल के साथ एक साथ 7वें स्थान पर हैं। (ये आंकड़े खबर लिखे जाने तक के हैं जिसमें बाद में बदलाव हो सकते हैं।)
2026 में टी20आई में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज
|प्लेयर
|साल
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|बेस्ट स्कोर
|औसत
|गेंद
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|0
|4
|6
|करनवीर सिंह
|2026-2026
|24
|24
|3
|895
|164
|42.61
|484
|184.91
|2
|4
|2
|72
|78
|अभिषेक शर्मा
|2026-2026
|27
|27
|1
|743
|108
|28.57
|363
|204.68
|1
|6
|7
|75
|53
|शिमरोन हेटमायर
|2026-2026
|16
|16
|2
|566
|85
|40.42
|313
|180.83
|0
|3
|0
|39
|44
|इशान किशन
|2026-2026
|27
|27
|1
|905
|103
|34.8
|529
|171.07
|1
|6
|2
|95
|44
|धीरेन गोंडारिया
|2026-2026
|15
|14
|3
|603
|94
|54.81
|351
|171.79
|0
|6
|1
|46
|43
|हमजा खान
|2026-2026
|21
|21
|4
|682
|164*
|40.11
|472
|144.49
|1
|5
|2
|57
|41
|हैरी ब्रुक
|2026-2026
|19
|18
|4
|690
|114*
|49.28
|365
|189.04
|2
|3
|0
|56
|38
|कुशर भुरतेज
|2026-2026
|12
|12
|1
|522
|129
|47.45
|290
|180
|2
|2
|1
|49
|36
|संजू सैमसन
|2026-2026
|18
|18
|1
|526
|97*
|30.94
|293
|179.52
|0
|5
|2
|49
|36
|आदिल बट्ट
|2026-2026
|11
|11
|2
|532
|116
|59.11
|305
|174.42
|3
|2
|0
|53
|35
|शिवम दुबे
|2026-2026
|27
|22
|7
|502
|66
|33.46
|295
|170.16
|0
|2
|1
|30
|35
|हामिद शाह
|2026-2026
|9
|9
|1
|531
|95
|66.37
|326
|162.88
|0
|5
|0
|41
|32
|डेवाल्ड ब्रेविस
|2026-2026
|16
|14
|1
|454
|75*
|34.92
|293
|154.94
|0
|2
|0
|27
|32
|ओलिपा गेराल्ड
|2026-2026
|9
|9
|3
|375
|95
|62.5
|205
|182.92
|0
|3
|1
|25
|31
|दसुन शनाका
|2026-2026
|18
|17
|1
|372
|76*
|23.25
|225
|165.33
|0
|3
|1
|14
|31
रोहित-युवराज-द्रविड़ नंबर 3, कोहली टॉप पर; वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में भारत की तरफ से शतक लगाने वाले टॉप-5 बैटर
वेस्टइंडीज के खिलाफ विराट कोहली ने अब तक कुल 43 मैच खेले हैं और इन मैचों में उन्होंने कुल 9 शतक लगाए हैं और वो इस टीम के खिलाफ भारत की तरफ से वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बैटर भी हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)