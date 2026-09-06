कैरेबियन प्रीमियर लीग 2026 के 27वें लीग मैच में त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने बारबाडोस ट्राइडेंट्स को 35 रन से हरा दिया। त्रिनबागो नाइट राइडर्स की जीत में टीम के कप्तान निकोलस पूरन की 59 रन की अर्धशतकीय पारी और सुनील नरेन के द्वारा लिए गए 4 विकेट के अहम योगदान रहा।

पूरन ने इस मैच में कमाल की बैटिंग की और 7 छक्के और 2 चौकों की मदद से 37 गेंदों पर ये रन बनाए। पूरन अब अपनी पारी में लगाए 7 छक्कों की मदद से साल 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने और फिन एलन की बराबरी पर आ गए। वहीं इस साल टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में से इशान किशन और अभिषेक शर्मा टॉप-10 में नीचे फिसल गए वैभव सूर्यवंशी अब 5वें स्थान पर आ गए।

पूरन बने नंबर 1, इशान-अभिषेक फिसले

निकोलस पूरन ने सीपीएल 2026 के 27वें लीग मैच में बारबाडोस ट्राइडेंट्स के खिलाफ 7 छक्के लगाए और सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में फिन एलन की बराबरी करते हुए पहले नंबर पर आ गए। पूरन ने अब तक इस साल में खेले 48 मैचों में 99 छक्के लगाए हैं जबकि फिन एलन ने भी 49 मैचों में 99 छक्के ही लगाए हैं। दूसरे नंबर पर मौजूद रयान रिकेल्टन ने 42 मैचों में 96 छक्के लगाए हैं जबकि तीसरे स्थान पर मिचेल मार्श 37 मैचों में 95 छक्कों के साथ मौजूद हैं।

इस लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी चौथे स्थान पर हैं जिन्होंने 22 मैचों में 95 छक्के लगाए हैं तो वहीं दासुन शनाका 49 मैचों में 85 छक्कों के साथ 5वें नंबर पर हैं। अभिषेक शर्मा अब लिस्ट में 9वें नंबर पर खिसक गए हैं जिन्होंने अब तक इस साल 38 टी20 मैचों में 74 रन बनाए हैं तो वहीं इशान किशन 38 मैचों में 73 छक्के लगाकर 10वें नंबर पर हैं। शिमरोन हेटमायर 44 मैचों में 75 छक्कों के साथ 8वें स्थान पर मौजूद हैं।

साल 2026 में टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज

प्लेयरसालमैचपारीनाबादरनबेस्ट स्कोरऔसतगेंदस्ट्राइक रेट100500चौकेछक्के
फिन एलन2026-202649484145110132.97782185.5436312799
निकोलस पूरन2026-202648485126110629.32836150.831828599
रयान रिकेल्टन2026-2026424271390123*39.71817170.1327210996
मिचेल मार्श2026-202637371154411142.88968159.5211014695
वैभव सूर्यवंशी2026-20262222096910344.04429225.871717986
दासुन शनाका2026-20264944121029121*32.15559184.071535885
टिम सीफर्ट2026-2026464541511105*36.85961157.23214413780
करणवीर सिंह2026-20262424389516442.61484184.912427278
डेवाल्ड ब्रेविस2026-202643374110110133.36749146.991516478
शिमरोन हेटमायर2026-2026444381073111*30.65642167.131437375
अभिषेक शर्मा2026-2026383821077135*29.91552195.119910774
इशान किशन2026-202638380141410337.21789179.21112414673

तिलक-शाहबाज से आगे सुदीप, वैभव टॉप-5 में; दलीप ट्रॉफी 2026 में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले टॉप-6 बल्लेबाज

दलीप ट्रॉफी 2026 के दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के बाद सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सुदीप कुमार घरामी पहले नंबर पर हैं जिन्होंने अब तक खेले 2 मैचों में सबसे ज्यादा 31 चौके लगाए हैं जबकि शाहबाज अहमद ने एक मैच में 17 चौके लगाए हैं और वो दूसरे नंबर पर है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)