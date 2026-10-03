इशान किशन टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने यह कामयाबी शनिवार (3 अक्टूबर) को निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में पाकिस्तान के खिलाफ एशियन गेम्स 2026 के गोल्ड मेडल मैच के दौरान हासिल की।

बाएं हाथ के बल्लेबाज इशान इस खास लिस्ट में सूर्यकुमार यादव के साथ शामिल हो गए, जिन्होंने 2022 में 1164 रन बनाए थे। किशन ने अपना 15वां रन बनाते ही यह मुकाम हासिल किया। उन्होंने 18 गेंदों में 20 रन बनाए। उन्होंने 3 चौके लगाए। अराफात मिन्हास ने उन्हें पवेलियन भेजा। किशन का स्ट्राइक रेट 169.47 है, जो 2022 में सूर्यकुमार के 187.43 से कम है।

1000 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

टी20 इंटरनेशनल में एक कैलेंडर में 1000 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान भी शामिल हैं। उन्होंने 2021 में 135.03 के स्ट्राइक रेट से 1326 रन बनाए। ऑस्ट्रिया के करणबीर सिंह ने 2025 में 174.2 के स्ट्राइक रेट से 1472 रन बनाए, जो एक साल का सबसे ज्यादा स्कोर है। बहरीन के फियाज अहमद ने 2025 में 133.08 के स्ट्राइक रेट से 1251 रन बनाए। नीचे पूरी लिस्ट है।

खिलाड़ीटीमसालरनस्ट्राइक रेट
करणबीर सिंहऑस्ट्रिया (AUT)20251,472174.2
मोहम्मद रिजवानपाकिस्तान (PAK)20211,326135.03
फियाज अहमदबहरीन (BHR)20251,251133.08
सूर्यकुमार यादवइंडिया (IND)20221,164187.43
प्रशांत कुरुपबहरीन (BHR)20251,037114.45
बिलाल जलमईऑस्ट्रिया (AUT)20251,008155.07
इशान किशनइंडिया (IND)20261,005169.47

जसप्रीत बुमराह ने रचा इतिहास

एशियन गेम्स 2026 में भारत-पाकिस्तान गोल्ड मेडल मैच में जसप्रीत बुमराह ने इतिहास रचा। इस दौरान वह भारत के लिए 100 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले पहले गेंदबाज बन गए। बुमराह यह उपलब्धि हासिल करने वाले छठे भारतीय हैं। पूरी खबर पढ़ें