न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले में अभिषेक शर्मा खेलेंगे या नहीं, अगर वो खेलते हैं तो क्या उनकी बैटिंग क्रम में बदलाव होनी चाहिए। इन विषय पर काफी चर्चा हो रही है। अब फाइनल में अभिषेक खेलते हैं तो उन्हें कहां बैटिंग करनी चाहिए इसको लेकर वीरेंद्र सहवाग ने क्रिकबज पर सुझाव दिया।

अभिषेक शर्मा से नंबर 3 पर बैटिंग करवाएं

भारत के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने भारतीय टीम मैनेजमेंट को संघर्ष कर रहे अभिषेक शर्मा से बेस्ट निकलवाने के लिए अनोखी सलाह दी। सहवाग नहीं चाहते कि अभिषेक आखिरी समय में अपनी टेक्निक बदलें या अग्रेसिव माइंडसेट से दूर रहें। वह चाहते हैं कि अभिषेक को नंबर 3 पर भेजा जाए और ईशान किशन को संजू सैमसन के साथ पारी की शुरुआत करने दिया जाए।

वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि मेरी राय में ईशान किशन से बैटिंग शुरू करवानी चाहिए और अभिषेक शर्मा को नंबर 3 पर खिलाना चाहिए। सहवाग ने आगे कहा कि अभिषेक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पावरप्ले है या नहीं। वो हिट करते हैं तो वो गेंद मैदान के बाहर ही जाती है और इसकी वजह से उन्हें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है।

सहवाग ने याद किया कि कैसे उनके पुराने कप्तान सौरव गांगुली ने उन्हें उनके बुरे दौर में बैटिंग के लिए नीचे भेजा था। मिडिल ऑर्डर में अच्छा खेलने पर गांगुली ने उन्हें फिर से ओपनर बना दिया। उन्होंने कहा कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जब मैं रन नहीं बना रहा था तो दादा (सौरव गांगुली) ने मुझे मिडिल ऑर्डर में नंबर 4 पर भेज दिया। जब मैंने 30-40 रन बनाए तो मैं फिर से टॉप ऑर्डर में वापस आ गया।

जहीर ने कहा- बैटिंग क्रम में बदलाव संभव, प्लेइंग 11 में नहीं

सहवाग के अभिषेक को नंबर 3 पर बैटिंग कराने के सुझाव के बाद जहीर खान ने अपनी राय दी कि अगर न्यूजीलैंड ऑफ-स्पिन से हावी होने की कोशिश करता है तो इस पोजिशन पर कौन बैटिंग कर सकता है। इस रोल के लिए जहीर ने कप्तान सूर्यकुमार यादव का सपोर्ट किया जिनका न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 में शानदार रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि हमने सेमीफ़ाइनल में मैककॉन्ची को एक ही ओवर में डिकॉक और रिकेल्टन दोनों को आउट करते देखा और अगर भारत दो लेफ्ट-हैंडर को एक साथ रखने से बचना चाहता है तो सूर्या भी नंबर 3 पर बैटिंग कर सकते हैं। आप बैटिंग ऑर्डर में कुछ बदलाव देख सकते हैं, लेकिन प्लेइंग 11 में नहीं।

