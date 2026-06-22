इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान रविवार (22 जून) को हुआ तो कोई आश्चर्यजनक नाम सामने नहीं आया। हालांकि, 3 पारियों में 2 शतक लगाने के बाद भी यशस्वी जायसवाल के न चुने पर बहस हो रही है। सवाल यह है कि क्या यशस्वी 2027 वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा हैं? फिलहाल वह योजनाओं में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अभी यह कहना जल्दबाजी होगा कि वह अगले साल के अंत में होने वाले इस टूर्नामेंट में नहीं खेल पाएंगे।

यशस्वी जायसवाल को अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में विराट कोहली के विकल्प के तौर पर मौका मिला था। अगर कोहली चोटिल नहीं हुए होते तो जायसवाल स्क्वाड में नहीं होते। इशान किशन को उनके ऊपर तरजीह दी गई थी, जो 3 मैचों की वनडे सीरीज में मिडिल ऑर्डर में खेले। जायसवाल को खेलने का मौका तब मिला जब कप्तान शुभमन गिल ने ओपनिंग पोजिशन छोड़ी। अब कोहली की वापसी के बाद इशान को दो पोजिशन पर मौका मिल सकता है। वह या तो ओपनिंग कर सकते हैं या केएल राहुल की जगह मध्यक्रम में खेल सकते हैं।

यशस्वी जायसवाल को कैसे मिल सकता है मौका

अक्षर पटेल की भी टीम में वापसी हो गई है, ऐसे में भारतीय टीम शायद इशान को ओपनर के तौर पर देख रही है। यानी गिल-रोहित फर्स्ट च्वाइस और इशान रिजर्व ओपनर। ऐसे में भारत की वनडे टीम में यशस्वी जायसवाल को मौका तब ही मिल सकता है जब रोहित-विराट में से कोई उपलब्ध न हो या इशान किशन को मिडिल ऑर्डर में मौका मिले और वह अपनी जगह पक्की कर लें। 2027 वर्ल्ड कप के मद्देनजर इंग्लैंड दौरा सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए अहम होगा। दोनों को खुद की उपयोगिता साबित करनी होगी।

रोहित शर्मा पर दबाव

विराट कोहली पर कम, लेकिन रोहित शर्मा पर बहुत दबाव है। भारत के पूर्व कप्तान उम्र के उस पड़ाव पर खड़े हैं, जहां यह कहना काफी मुश्किल है कि वह कबतक खेलते रहेंगे। जायसवाल जैसे खिलाड़ी के कतार में खड़े रहने पर रोहित जैसे दिग्गज खिलाड़ी को भी निरंतर अच्छे प्रदर्शन करते रहना होगा क्योंकि यह चयन समिति और टीम मैनेजमेंट कड़े फैसले लेने में कोताही नहीं करेगी। इसके उदाहरण बार-बार देखने को मिले हैं। फिर चाह वह टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले उप-कप्तान शुभमन गिल को टीम से बाहर करना हो या वर्ल्ड कप जीतने के बावजूद सूर्यकुमार यादव को कप्तानी से हटाने और टीम से बाहर करने का फैसला हो।

यशस्वी के साथ नाइंसाफी

यशस्वी जायसवाल ने 20 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ शतक लगाया और 21 जून को उन्हें भारतीय वनडे टीम से बाहर कर दिया गया। इसके पीछे भारतीय सेलेक्टर्स की क्या सोच है ये समझ से परे है। पूरी खबर पढ़ें।