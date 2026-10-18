अमेरिका के नवाडा प्रांत में रेनो शहर में हुई विश्व मास्टर्स क्लासिक पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत कि एकता विश्नोई ने एक साथ तीन स्वर्ण पदको को जीत कर इतिहास रच दिया है। ये पहली बार है कि इस चैंपियनशिप के मास्टर्स 2 में किसी भी भारतीय महिला पावरलिफ्टर ने स्वर्ण पदक जीता हो, लेकिन एकता का स्वर्ण पदक तक का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था।

एक ओर एकता के सामने चुनौती थी अपनी राजकीय जिम्मेदारी निभाना (गौरतलब है कि एकता विश्नोई एक आईआरएस अधिकारी हैं ) वहीं दूसरी तरफ लगातार बिना रूके पावरलिफ्टिंग कि प्रेक्टिस करना भी बहुत जरूरी था क्योंकि विश्व मंच पर किसी भी खेल में पदक जीतना आसान नहीं होता।

वीजा न मिलने से कोच नहीं जा पाए अमेरिका

एकता के कोच सुनील कुमार जी ने बताया कि उन्होंने एकता को साइंटिफिक और रिजल्ट ओरिएंटड कोचिंग दीं, लेकिन प्रतियोगिता से ऐन पहले भारतीय टीम के कोच सुनील कुमार को अमेरिका का वीजा नहीं मिलना भारतीय टीम के लिए एक बड़ा आघात था, लेकिन एकता ने हार नहीं मानी और वीडियो कॉल और टीम ऑफिसियल बिनु इब्राहिम के माध्यम से सुनील कुमार के मार्गदर्शन में इतिहास रचा दिया।

एकता ने बढ़त को बेंच प्रेस में भी बरकरार रखा

सुनील कुमार ने बताया, ‘हमारी रणनीति बिल्कुल सरल थी, हमने स्क्वाट इवेंट खत्म होते होते अपनी नजदीकी प्रतिद्वंद्वी से 20 किलोग्राम कि बढ़त बना ली थी।’ एकता ने इस बढ़त को बेंच प्रेस में भी बरकरार रखा। अंत में 150 किलोग्राम की पहली डेडलिफ्ट करते ही एकता विश्नोई ने भारत के लिए ये ऐतिहासिक स्वर्ण पदक सुनिश्चित कर लिया।

एकता ने कुल 362.5 किलोग्राम वजन उठाया

एकता ने कुल 362.5 किलोग्राम वजन उठा कर जापान और कनाडा के खिलाड़िओ को पीछे छोड़ते हुऐ ये उपलब्धि हासिल की। एकता विश्नोई दिल्ली के नेताजी जिम में कोच सुनील कुमार कि देख रेख में प्रैक्टिस करती हैं। एकता के प्रैक्टिस पार्टनर अजय तोमर (आचार्यजी ) ने बताया, हम वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले पूरी तरह से तैयार थे और हमारा एक ही लक्ष्य था अपने देश भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतना।

पैरा एशियन गेम्स में भारत के 15 खिलाड़ी जिनसे गोल्ड की उम्मीद

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