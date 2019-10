दुनिया में अगर सबसे कठिन एकदिवसीय इवेंट की बात की जाए तो सबसे पहले आयरनमैन ट्रायथलॉन का नाम जेहन में आता है। ये 17 घंटे का एक मुकाबला होता है, जिसमें एथलीट को 2.4 मील की दूरी तैरकर, 112 मील की दूरी बाइक राइड और करीब 26.2 मील की दूरी दौड़कर पूरी करनी होती है। खास बात है कि आपको ये सारे काम 17 घंटे के भीतर ही करने होते हैं, जो काफी मुश्किल है। ऐसे में ये प्रतियोगिता काफी मुश्किल होती है लेकिन अगर किसी इंसान के अंदर हौसला घर कर जाए तो फिर उसके लिए ये सब आसान हो जाता है। ऐसी ही एक मिसाल कायम की है बेथ जेम्स (54) ने।

जेम्स ने ये रेस रेस केवल पूरी ही नहीं कि बल्कि उन्होंने अपनी 23 साल की बेटी लीजा जेम्स को लेकर ये ट्रायथलॉन पूरी की। लीजा बोलने और चलने में असमर्थ हैं। ये पहली मां-बेटी की जोड़ी है जिसने इस मुश्किल रेस को आसान बना दिया और इसे पूरा कर लिया।

