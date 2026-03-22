आईपीएल 2026 में सबकी निगाहें इस बात पर टिकी रहने वाली है कि इस सीजन में खेलने वाला सबसे कम उम्र का बैटर क्या कमाल करता है। पिछले सीजन में वैभव को राजस्थान रॉयल्स के लिए ओपन करने का मौका मिला और उन्होंने क्या कुछ किया ये सबने देखा था। क्या वैभव उसी अंदाज में इस सीजन में बल्लेबाजी करेंगे या फिर उन्हें इस बात दिक्कतों का सामना करना होगा।

वैभव को आईपीएल 2026 में किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है इसके बारे में टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान ने बताया। इरफान ने वैभव को आगाह किया कि अब सबकी नजर उन पर रहने वाली है और अब वो किसी के लिए अनजान नहीं हैं। ऐसे में गेंदबाज उनके खिलाफ पूरी तैयारी के साथ और ठोस रणनीति बनाकर मैदान पर उतरेंगे।

वैभव के लिए सीखने वाला सीजन

इरफान पठान ने कहगा कि आईपीएल 2026 वैभव के लिए सीखने वाला सीजन होगा। उन्होंने पिछले साल इस टूर्नामेंट में खेला है, उन्होंने घरेलू क्रिकेट खेला है और वे हर जगह हर प्रारूप में क्रिकेट खेल रहे हैं। उन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप में खेला, उन्होंने बिहार की तरफ से रणजी ट्रॉफी में हिस्सा लिया और उन्होंने हर जगह रन बनाए। व्हाइट-बॉल क्रिकेट और रेड-बॉल क्रिकेट दोनों में ही हर कोई उन पर नजर रख रहा है और गेंदबाज भी ऐसा ही कर रहे हैं।

वैभव को अपनी कमजोरियों पर काम करना होगा

इरफान पठान ने आगे कहा कि चूंकि पिछले साल आईपीए में डेब्यू करने के बाद से उन्होंने इतना ज्यादा क्रिकेट खेला है इसलिए दूसरे खिलाड़ी उनके वीडियो देख रहे हैं और उनकी कमजोरियों को भी खोज रहे हैं। इसलिए उन्हें अपने खेल को बेहतर बनाने और अपनी कमजोरियों पर काम करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में बड़ी आसानी से शतक लगाए हैं। जब आप हर जगह रन बनाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता, लेकिन अब सभी गेंदबाज उनके सामने अपनी रणनीति के साथ आएंगे और वैभव खुद को साबित करने की कोशिश करेंगे। अगर वो इस सीजन में भी लगातार रन बनाते हैं तभी हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपने खेल के स्तर को और ऊपर उठाया है।

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