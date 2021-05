भारत के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष में फिलिस्तीन का समर्थन करने पर कई लोगों के निशाने पर हैं। इसे लेकर वे बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत से भी भीड़ चुके हैं। इरफान कोरोना महामारी के दौर में लोगों की मदद भी कर रहे हैं। अपने भाई यूसुफ पठान के साथ मिलकर वे 90 हजार से ज्यादा लोगों को खाना खिला चुके हैं। इसी बीच पठान ने ट्विटर पर एक मरीज के लिए मदद मांगी तो लोग उन्हें ट्रोल करने लगे।

दरअसल, पठान ने शनिवार (15 मई ) को ट्विटर पर एक मरीज के बारे में पोस्ट किया। उन्होंने लिखा- ब्लड प्लाज्मा चाहिए। ब्लड ग्रुप O+ है। प्लाज्मा दान करने वाला 1 अप्रैल 2021 से पहले कोरोना को हरा चुका हो। मरीज देवरिया के आस्था हॉस्पिटल में है।’’ पठान ने इसके साथ मरीज के सहयोगी का नाम और नंबर भी लिखा। पठान ने जैसे ही यह ट्वीट किया तो कुछ लोग उन्हें फिलिस्तीन का नाम लेकर ट्रोल करने लगे। एक यूजर ने लिखा- फिलिस्तीन से मांग लो। वहीं, एक यूजर ने लिखा- अभी दो दिन पहले ही जहर उगल रहे थे आज मानवता याद आ गई।

Blood Plasma Required

Blood Group – O+

Donor should have recovered before 1st April 2021.

Patient at – Astha Hospital, Deoria

Attendant Name: Salam Khan

Contact: 9415387183, 8447769042, 8077347352

— Irfan Pathan (@IrfanPathan) May 15, 2021