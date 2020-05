कोविड-19 के चलते देशभर में अब लॉकडाउन के हालात हैं। रियायत मिली है लेकिन खेल गतिविधियों पर अब भी पाबंदी है। ऐसे में खिलाड़ी अपने घरों में खुद को अपने-अपने तरीके से बिजी रख रहे हैं। कोई अपने परिवार और बच्चों के साथ टाइम बिता रहा है तो कोई घर में खेल की प्रैक्टिस कर रहा है। खेलों का भले ही आयोजन रुका हुआ हो लेकिन खिलाड़ी लॉकडाउन में भी खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। हाल ही में टीम इंडिया के गेंदबाज मोहम्मद शमी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसके जरिए वे लाइमलाइट में आए हैं।

वीडियो में मोहम्मद शमी अपने घर में क्रिकेट की प्रैक्टिस करते दिख रहे हैं। वीडियो में आप शमी को देख सकते कि किस तरह के वह घर के अंदर बैटिंग करते हुए चौके मार रहे हैं। शमी की बैटिंग पर सामने वाला शख्स तेजी से गेंद फेक रहा है जिसका जवाब शमी भी बखूबी दे रहे हैं। खुले मैदान में खेलने वाले शमी इन दिनों घर में रहकर ही क्रिकेट की प्यास बुझा रहे हैं।

दिलचस्प ये है कि वीडियो में शमी गेंदबाजी नहीं बल्कि बैटिंग करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में शमी को बैटिंग कर देख इरफान पठान भी शॉकिंग रियक्शन दे रहे हैं। उन्होंने शमी के वीडियो पर कमेंट कर लिखा, Bowling?? जिसके जबाव में शमी ने लिखा, एमडी कैफ छोटा भाई।

Tell me the rules of Indoor Cricket! #OneDropOneHand pic.twitter.com/ad7MzgwQj1

— Mohammad Shami (@MdShami11) May 29, 2020