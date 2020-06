एक जून से लॉकडाउन 5.0 यानी अनलॉक 1.0 शुरू हो चुका है। लॉकडाउन के इस फेज में सरकार ने काफी हद तक ढील दी है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने और पास में सैनेटाइजर रखने की भी हिदायत दी है। हालांकि, सच्चाई इससे कोसों दूर है। सोशल मीडिया में कई ऐसी तस्वीरें आईं हैं जिन्हें देखकर कहा जा सकता है कि सार्वजनिक स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, जो कि कोरोनावायरस का संक्रमण बढ़ने का कारण बन सकता है।

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान (Irfan Pathan) भी बाजार में भीड़ देखकर हैरान हैं। उन्होंने इसे लेकर एक ट्वीट किया। ट्वीट के जरिए उन्होंने न्यूज चैनल की खबरों पर भी हैरानी जताई। इरफान बाजार में भीड़ और न्यूज चैनल दोनों को देखकर भ्रमित हो गए। इरफान ने ट्वीट किया, ‘भरा बाजार देखता हूं तो लगता है कि कोरोना कभी दुनिया में आया ही नहीं, जब न्यूज चैनल देखता हूं तो लगता है दुनिया में कोई बचेगा ही नहीं…।’ #COVID19

एक तरह से इरफान पठान की बात काफी हद तक सच भी नजर आती है। सरकार द्वारा लॉकडाउन में ढील देने के बाद से लोग बाजार में बेखौफ घूम रहे हैं। हर जगह भीड़ ही भीड़ दिख रही है। लगता है कि लोगों को जैसे कोरोनावायरस की फिक्र ही नहीं है। हालांकि, इरफान पठान के इस ट्वीट के बाद लोगों उन्हें तरह-तरह की सलाह दे रहे हैं। कुछ फैंस ने उनकी बातों से इत्तेफाक भी जताया है।



@ProudIndin ने ट्वीट किया, ‘जब तक आपके घर में राशन और अकाउंट में बैलेंस है आपको कोरोना से डर लगेगा, लेकिन जिस दिन यह सब खत्म हुआ कोरोना का डर भी खत्म हो जाएगा।’ @zu_zebA ने ट्वीट किया, ‘फिलहाल तो भरा बाजार और न्यूज चैनल दोनों को ही जितना अवॉइड किया जाए, बेहतर है… अपनी सेफ्टी अपने हाथ में… हर किसी को जागरुक और सतर्क रहने की जरूरत है।’#COVID19Pandemic COVID19India

Bhara baazaar dekhta hoo to lagta hai ki corona kabhi duniya mein aaya hi nahi, jab news channel dekhta hoo to lagta hai duniya mein koi bachega hi nahi… #COVID19

— Irfan Pathan (@IrfanPathan) June 1, 2020