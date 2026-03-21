इंडियन प्रीमियर लीग (IPL)की सबसे सफल टीमें चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और मुंबई इंडियंस (MI) हैं। दोनों टीमों ने पांच-पांच खिताब जीते हैं। दोनों ने एक से बढ़कर एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी दिए हैं। ऐसे दोनों टीमों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है इसे लेकर बहस होती रहती है। भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने मुंबई इंडियंस को चेन्नई सुपर किंग्स के मुकाबले सर्वश्रेष्ठ टीम बताया है। उन्होंने इसका कारण भारतीय टीम को बताया है।

पठान ने जियोस्टार पर चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस को लेकर कहा, ‘आईपीएल की सर्वश्रेष्ठ टीम के तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस में से किसी एक को चुनना हमेशा बहस का मुद्दा रहेगा। चेन्नई सुपर किंग्स ने 2010 से आईपीएल खिताब जीतना शुरू किया। उसने 2010 और 2011 में लगातार खिताब जीते और ऐसा करने वाली वे पहली टीम थीं, लेकिन जब मुंबई इंडियंस ने 2013 से जीतना शुरू किया, तो वह हर दूसरे साल जीतती रही। फिर उसने 2019 और 2020 में लगातार आईपीएल ट्रॉफी जीती।’

भारतीय टीम को काफी मैच जिताऊ खिलाड़ी दिए

पठान ने कहा, ‘मुंबई के बारे में मुझे जो बात पसंद है वह भारतीय क्रिकेट में उनका योगदान है। उन्होंने भारतीय टीम को काफी मैच जिताऊ खिलाड़ी दिए हैं। यह वाकई जबरदस्त है। आप यह कैसे हासिल करते हैं? पहले आप अपनी फ्रेंचाइजी को बड़ा बनाते हैं। दूसरा आप अपनी टीम के साथ नतीजे देते हैं। अभी भी पिछले सीजन में मुंबई इंडियंस के पास एक बेहतरीन टीम थीस जो आसानी से ट्रॉफी जीत सकती थी, लेकिन वह कुछ कारणों से ऐसा नहीं कर सकी।’

मुंबई इंडियंस आगे

पठान ने कहा,’चेन्नई के पास चार भारतीय कप्तान नहीं हैं, मुंबई इंडियंस के पास हैं। इस लिहाज से, एक टीम बनाना और एक बड़े मकसद में योगदान देना मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस आईपीएल की सबसे बड़ी टीम है। मुझे पता है कि चेन्नई हमेशा कहेगी कि वे भी सबसे बड़ी हैं, क्योंकि उन्होंने पांच ट्रॉफी भी जीती हैं। इसमें कोई शक नहीं है। हमेशा बहस होती रहेगी और यह एक सही बहस है, लेकिन मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस इसलिए आगे हैं क्योंकि उन्होंने भारतीय क्रिकेट को बहुत सारे शानदार क्रिकेटर और युवा प्रतिभा दिए हैं।’

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